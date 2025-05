Česko bude robiť všetko pre to, aby čo najskôr podpísala zmluvu s kórejskou spoločnosťou

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová )

PRAHA - List so žiadosťou o odklad podpisu zmluvy na dostavbu jadrových blokov v elektrárni Dukovany, ktorý českému ministrovi priemyslu a obchodu Lukášovi Vlčkovi poslal podpredseda Európskej komisie Stéphan Séjourné, nie je podľa premiéra ČR Petra Fialu pozíciou Európskej komisie (EK). Za závažnejšie považuje predbežné opatrenie Krajského súdu v Brne. Fiala zdôraznil, že ponuka kórejskej spoločnosti KHNP bola najlepšia a prieťahy, ktoré podľa jeho slov robí neúspešná francúzska firma EDF, to nezmenia. Uviedol to v pondelok v reakcii na list Séjourného.

„Pre nás je oveľa závažnejšie predbežné opatrenie súdu, aby sme vyčkali s podpisom zmluvy do definitívneho súdneho rozhodnutia. To je niečo, čo určite musíme rešpektovať. ČR však bude robiť všetky kroky pre to, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli podpis, pretože jedine to zaistí dostatok energie za prijateľné ceny,“ povedal Fiala. Podotkol, že kórejská ponuka bola z hľadiska všetkých kľúčových parametrov lepšia než iné. „Tak to je a ťažko s tým niečo urobia rôzne prieťahy, ktoré, samozrejme, neúspešný uchádzač môže skúšať,“ dodal.

Vlček na sociálnej sieti X napísal, že na zdvorilostný list francúzskeho eurokomisára pošle zdvorilostnú odpoveď. „Od Európskej komisie nám oficiálne nič neprišlo, žiadne konanie Európskej komisie nebolo začaté a dosiaľ ani neprebehlo rokovanie s DG GROW (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky), ktoré francúzsky eurokomisár zastupuje,“ uviedol Vlček.

České médiá v pondelok dopoludnia informovali o tom, že EK začala predbežný prieskum, v ktorom chce posúdiť, či potenciálne zahraničné finančné príspevky získané firmou KHNP nie sú zahraničnými subvenciami a ak áno, či nenarúšajú vnútorný trh EÚ. Únia podľa nich tiež pripravuje rozhodnutie o začatí hĺbkového vyšetrovania.

Vlček dodal, že KHNP ponúkla najlepšiu cenu vrátane záruk a záruky včasnej výstavby. Podotkol, že tender sa uskutočnil v režime takzvanej bezpečnostnej výnimky a ešte predtým, než začalo platiť nové nariadenie o zahraničných subvenciách. „Stojím si za tým, že kórejská spoločnosť podala najlepšiu ponuku, a preto sme ju vybrali ako preferovaného dodávateľa na tento strategický projekt,“ napísal minister.

K podpisu zmluvy malo dôjsť 7. mája, na poslednú chvíľu ho však predbežným opatrením zablokoval Krajský súd v Brne, a to na základe podnetu francúzskej spoločnosti EDF, ktorá v tendri na dostavbu blokov neuspela a napadla rozhodnutie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Zákaz podpisu zmluvy platí až do rozhodnutia o žalobe EDF.