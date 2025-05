Našim cieľom je, aby sa medzivládne konzultácie s Českom vrátili, tvrdí Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

PRAHA - Cieľom Slovenska je, aby sa obnovili medzivládne konzultácie s Českou republikou, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov krajín. Počas návštevy Prahy to uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši s tým, že spolupráca krajín naplno funguje.

„Dával som si pozor, aby som vyjadreniami nezasiahol do prebiehajúcej volebnej kampane, lebo by som to nepovažoval za korektné. Preto som všetky stretnutia absolvoval oficiálne s najvyššími ústavnými predstaviteľmi, lebo českí predstavitelia rozhodnú, kto bude vo vláde. Ale myslím, že téma medzivládnych stretnutí alebo spoločných vlád sa po voľbách vráti,“ skonštatoval Raši. Tvrdí, že stretnutia slovenskej a českej vlády majú byť, pretože republiky k sebe patria aj na takejto pracovnej úrovni. Šéf parlamentu zároveň podotkol, že predstavitelia Česka a Slovenska chcú, aby sa vojna skončila trvalo udržateľným mierom. „Aj keď máme možno niekedy iné vyjadrenia a postoje tak tento cieľ je spoločný a potom príde aj k tým stretnutiam,“ povedal.

Raši sa v rámci svojej prvej zahraničnej cesty v Prahe stretol s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou. Rokoval s predsedom Senátu Parlamentu ČR Milošom Vystrčilom, českým premiérom Petrom Fialom a na Pražskom hrade ho prijal aj prezident Petr Pavel. Vzťahy ČR a SR sa vlani stali diskutovanou politickou témou po tom, ako Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov krajín. Kabinet českého premiéra Petra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.

Tento rok sa vzťahy vyostrili po tom, ako slovenský premiér Robert Fico opakovane obvinil českých politikov z toho, že zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Skritizoval tiež české médiá za obraz, ktorý podľa neho vytvárajú o slovenskej politickej reprezentácii. Proti tomu sa ohradili Fiala aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.