Popularita USA vo svete po návrate Trumpa sa výrazne zhoršila! V hodnotení lídrov sa prepadol až za Putina

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

KODAŇ - Popularita Spojených štátov sa po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu medzi svetovou verejnosťou zhoršila. Vyplýva to z pondelok zverejneného Indexu vnímania demokracie. Každoročne ho pripravuje organizácia Alliance of Democracies založená bývalým generálnym tajomníkom NATO Andersom Foghom Rasmussenom. Informuje o tom portál Politico a správy agentúry Reuters.