Fico v Moskve pokračuje v rokovaniach: FOTO Stretol sa s brazílskym a čínskym prezidentom!

(Zdroj: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky)

(Zdroj: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky)

Prezident Lula prejavil záujem o slovenské skúsenosti v oblasti jadrovej energetiky, keďže Brazília väčšinu svojej elektriny získava z vodných zdrojov, no hľadá stabilnejšie alternatívy. Slovenská republika ponúkla expertízu v oblasti malých jadrových reaktorov, ako aj možnosť technologickej spolupráce.

Ďalšou oblasťou rokovaní bola spolupráca v obrannom priemysle. SR má záujem o rokovania s Brazíliou týkajúce sa možného nákupu veľkokapacitných vojenských transportných lietadiel. Zároveň predstavila ponuku domácich produktov zbrojárskeho priemyslu. Fico a Lula sa zhodli na spolonom postoji k vojne na Ukrajine, podľa ktorého preferujú mierové a diplomatické riešenia konfliktu.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky)

Ocenil účasť Slovenska

Brazílsky prezident zároveň ocenil účasť Slovenska v dôležitých medzinárodných iniciatívach v oblasti boja proti chudobe. Fico s Lulom rokovali aj o spoločnom postoji voči extrémnej pravici. Premiér SR pozval brazílskeho prezidenta na Slovensko s cieľom navštíviť jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach a predstaviť mu pripravovaný projekt novej elektrárne.

Slovenský premiér v piatok po vojenskej prehliadke v Moskve spolu s ostatnými prítomnými štátnikmi položil vence a kytice kvetov k Hrobu neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Ficovu návštevu, ktorá sa uskutočnila v čase, keď Rusko už viac ako tri roky vedie vojnu proti Ukrajine, kritizovalo viacero európskych predstaviteľov.

Rokoval s čínskym prezidentom o vzájomnej spolupráci

Predseda vlády SR Robert Fico sa počas pracovnej návštevy v Moskve stretol s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom. Išlo už o druhé osobné stretnutie oboch predstaviteľov za uplynulých šesť mesiacov. Informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Stretnutie nadväzovalo na dohodu o strategickom partnerstve, ktorú SR a Čína podpísali koncom roka 2024. Fico zdôraznil význam ďalšej implementácie tejto dohody a identifikoval niekoľko kľúčových oblastí spolupráce vrátane kultúrnej výmeny, hospodárskych vzťahov a vízovej politiky.

(Zdroj: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky)

Slovensko má záujem otvoriť kultúrny inštitút v Pekingu do konca roka 2025. Zároveň bola čínskej strane ponúknutá možnosť zriadiť Čínsky kultúrny inštitút v Bratislave. V oblasti vízovej politiky Slovenská republika pripravuje nové opatrenia, ktoré by mali zjednodušiť vydávanie pracovných víz pre čínskych podnikateľov v rámci schengenského priestoru. Premiér SR tiež požiadal čínsku stranu o predĺženie bezvízového vstupu pre občanov SR na obdobie do 30 dní aj po roku 2025.

Jednou z hlavných tém rokovania boli aj čínske investície na Slovensku. Diskutovalo sa o dvoch významných projektoch – investícii automobilky Volvo v lokalite Valaliky pri Košiciach a výstavbe továrne na batérie pri Šuranoch spoločnosti Gotion. Rokovanie sa dotklo aj širších geopolitických tém vrátane obchodných sporov medzi Čínou, Spojenými štátmi a Európskou úniou. Predseda vlády SR ocenil otvorenosť čínskeho prezidenta pri výmene názorov a potvrdil záujem Slovenskej republiky o vyvážené a predvídateľné vzťahy s Čínou.Na záver premiér pozval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.