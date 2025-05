VÝROČIE atentátu na premiéra: Fico prehovoril o najťažších chvíľach života, slová o zdravotných problémoch

Fico sa po atentáte zotavil za niekoľko mesiacov (Zdroj: reprofoto YLE, Facebook/Robert Fico)

Atentát na Roberta Fica

15. máj 2024, 14:35

Písal sa rok 2024 a deň 15. máj. Vláda na čele s premiérom Robertom Ficom sa rozhodla uskutočniť jedno z mnohých výjazdových rokovaní mimo Bratislavu. Na tento moment očividne čakal aj útočník Juraj Cintula, ktorý so zbraňou v ruke naplánoval útok na premiéra.

Niekoľko minút pred samotným atentátom na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Cintulovi sa naskytla príležitosť v momente, keď sa premiér krátko po pol tretej poobede išiel opätovne stretnúť so svojimi priaznivcami na Námestí baníkov. Medzi ľuďmi v dave striehol aj Cintula, ktorý na šéfa Smeru-SSD päťkrát vystrelil z bezprostrednej blízkosti z 9-milimetrovej Čz 75. Premiér utrpel štyri priestrely v oblasti brucha, pre ktoré ho okamžite transformovali do rúk záchranárov.

(Zdroj: Profimedia)

Zadržaný Cintula

Kým policajné zložky na mieste zadržiavali Juraja Cintulu a zaisťovali strelnú zbraň, Fica vládnou limuzínou prepravovali do nemocnice v Handlovej a neskôr bol z tohto miesta letecky prepravený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Stále bol v život ohrozujúcom stave.

(Zdroj: Profimedia, Reprofoto/Tip čitateľa)

Niekoľko dní po atentáte sa rozprúdila tvrdá debata o tom, či ochrankári premiéra nepochybili a zverejnené zábery nechali mnohých odborníkov na tento segment na pochybách a mnohí boli aj zhrození z krokov ochranky, ktorá podľa nich nezasiahla včas a odborne. Medzi ostrých kritikov patril jednoznačne aj bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník. "Môže sa stať, že vyjde prvá rana, ale druhá už nesmie. Druhá rana, ak vyjde, tak objekt musí byť chránený. Aj keď ide medzi ľudí, nesmie byť odkrytý. V dave musia byť operatívci," posťažoval sa Zábojník.

"To, čo sa udialo dnes, je neprekonateľnou jazvou, ktorá nás bude prenasledovať ešte dlhé roky," vyhlásil krátko po atentáte minister obrany Robert Kaliňák.

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Video s Cintulom a premiérov pobyt v nemocnici

O niekoľko hodín sa na sociálnych sieťach objavilo pomerne záhadne vyzerajúce video zadržaného vtedy 71-ročného Cintulu, ktorý pred kamerou mobilu neznámemu mužovi vysvetľoval motívy svojho konania. "Nesúhlasím s politikou vlády. Zlikvidované masmédiá. Prečo je RTVS napádaná? Prečo bol Mazák vyhodený z funkcie?" kládol dôchodca otázky v záhadnom videu, ktoré vzbudilo otázky a kontroverziu.

Medzitým bol Fico už v Banskej Bystrici, kde absolvoval svoj prvý operačný zákrok.

Premiéra Roberta Fica po streľbe previezli do nemocnice v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Kaliňák ako zastupujúci premiér

Komunikáciu s médiami na niekoľko týždňov prebral minister Kaliňák. Druhý operačný zákrok čakal premiéra 17. mája. Išlo o približne dve hodiny trvajúcu operáciu, počas nej chirurgovia odstránili nekrotické tkanivo. Premiér ostal hospitalizovaný na oddelení ARO a jeho stav bol naďalej komunikovaný ako vážny.

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

O ďalšie dva dni prehovoril Kaliňák opäť. "Pán premiér vystúpil z tieňa ohrozenia života," povedal s istou dávkou optimizmu Kaliňák. "To najhoršie, čoho sme sa obávali, v tejto chvíli pominulo," vyhlásil.

Trvalo niekoľko týždňov, kým premiéra prepustili z nemocnice, no zatiaľ s ním chodili komunikovať jednotliví členovia vlády a blízke osoby. Jeho stav sa 30. mája zlepšil tak, že mohol opustiť nemocnicu. Stále sa však musel pohybovať za pomoci francúzskych barlí. Čakalo sa preto na jeho opätovné mediálne spojenie sa s verejnosťou a s voličmi.

Prvé video verejnosti

"Je načase, aby som urobil prvý krok. A tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý na mňa vystrelil," povedal značne strhaný a fyzicky zmenený premiér vo videu 5. júna 2024.

Prvé slová premiéra po atentáte (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Do pracovného tempa sa Fico vrátil veľmi rýchlo, keďže už 5. júla začal opäť viesť vládu.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Letné zotavenie

Fico sa ešte niekoľko týždňov pohyboval pomocou barlí, ktoré nepokon odhodil na konci júla 2024. "Dnes už bez akejkoľvek pomôcky na chodenie," napísal premiér s príznačnou fotografiou. Jeho kritika opozície či médií sa však ani napriek tomuto desivému zážitku v ničom nezmenila.

Fico chcel navyše dokázať aj to, že necíti žiadnu traumu zo spomínanej udalosti aj tým, že sa v septembri 2024 do Handlovej vrátil.

Za ten čas bola v marci 2025 na Cintulu podaná rozsiahla obžaloba, ktorá skončila na stole Špecializovaného trestného súdu. Spis má osemnásť zväzkov a má viac ako 6 200 strán.

Zdravotné následky po streľbe

Napriek optimistickým výhliadkam, ktoré premiér počas roka 2024 po samotnom incidente zdieľal, sa ešte stále musí zžívať s následkami streľby, čo spomenul aj v rozhovore pre portál pluska.

"Musím všetkých sklamať, pretože napriek tomu, že sa objavili nejaké následky atentátu na mojom zdravotnom stave, ktoré sú, a to môžem povedať úplne normálne, po slovensky, spojené so zažívaním, tak som vo výbornej fyzickej kondícii a som pripravený ďalej pracovať. Dokonca tu boli pokusy otvárať tému, že ak zruším náhodou po tridsiatich troch rokoch politickej práce nejaký pracovný deň, či som fyzicky pripravený na prácu. Niekedy mám na jazyku takú ľudskú otázku, či ste v živote nemali hnačku," položil rétorickú otázku Fico v rozhovore.

Premiér SR Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ja tam nebudem chodiť, nebudem to pozerať, nevidím na to žiadny dôvod, pretože ten pán nie je problém. Problém je to, ako politické strany a médiá vytvorili atmosféru nenávisti a tá nenávisť pokračuje aj teraz," povedal premiér ohľadom súdnych procesov. "Priznám sa, že to neurobilo so mnou nič," okomentoval Fico zverejnené videá zo streľby.