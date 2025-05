Výročie atentátu na premiéra v Handlovej: Smer usporiadal míting, šéf vládneho kabinetu rečnil na pódiu

"Stačilo nenávisti" - podujatie politickej strany SMER - slovenská sociálna demokracia v Handlovej (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

HANDLOVÁ - Ku slovným výpadom voči opozícii a médiám na Slovensku využili dnes predstavitelia strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) premiéra Roberta Fica míting svojej strany, ktorý pod názvom Stačilo nenávisti zvolal Smer-SD do Handlovej pri príležitosti prvého výročia pokusu o atentát na Fica. Do miestnej športovej haly prišlo vyše tisíc ľudí, strana zorganizovala autobusové zájazdy na podujatie z rôznych častí krajiny. Najväčšieho potlesku prítomných a pokriku "Nech žije Fico" sa podľa očakávania dostalo samotnému predsedovi Smeru-SD.

"Všetci máme radi Handlovú. Handlová nemôže za to, že produkt nenávisti médií a opozície sem prišiel a urobil, čo urobil," povedal Fico o atentáte, pri ktorom ho po výjazdovom rokovaní vlády v tomto meste pred rokom útočník postrelil a spôsobil mu vážne zranenia. Fico vyjadril presvedčenie, že Smer-SD, ktorý vyhral päť parlamentných volieb, skončí na prvom mieste aj v tých nasledujúcich. Prebiehajúce štvorročné volebné obdobie slovenskej snemovne sa skončí na jeseň roku 2027, ak v krajine nebudú predčasné voľby.

Organizátori v úvode mítingu Smeru-SD premietali už skôr publikovanú nahrávku a fotografie, ktoré zachytili streľbu na Fica, ako aj zábery z protivládnych demonštrácií s pokrikmi proti Ficovi. Moderátor akcie, Ficov blízky spolupracovník a minister obrany Robert Kaliňák, tvrdil, že politickí oponenti a médiá hľadajú možnosti ďalších útokov, ktorými sa snažia poraziť Fica a Smer-SD.

"Naša opozícia a médiá sa nesnažia o lepšie Slovensko. Všetko sa zjednodušilo do krížovej výpravy proti Robertovi Ficovi. Je to džihád", doplnil z pódia podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý je podľa tlače obžalovaný pre podozrenie zo zneužívania polície na politické účely. Na akciu Smeru-SD prišli hlavne starší ľudia. Návštevníci museli pred vstupom do športovej haly absolvovať kontrolu a prejsť cez bezpečnostný rám.

Predstavitelia Ficovej strany dlhodobo kritizujú médiá a opozíciu, a to nielen v súvislosti s vlaňajšou streľbou na Fica, za ktorú čelí obžalobe dôchodca Juraj Cintula. Opoziční politici naopak zhodne poukázali na skorší slovník Fica, ktorým podľa nich premiér prispel k napätiu v slovenskej spoločnosti.