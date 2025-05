Joe Biden priznal zodpovednosť za Trumpov návrat: Bol som vo vedení a on vyhral, uviedol

(Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Vo svojom prvom živom televíznom rozhovore od odchodu z funkcie dostal Biden od moderátorky stanice ABC otázku, či sa cítil byť zodpovedný za to, že si „nevypočul“ obavy voličov z imigrácie alebo inflácie, alebo za to, že Trump vlani zvíťazil nad vtedajšou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, čo mu zabezpečilo druhé funkčné obdobie v Bielom dome. „Áno, cítim, pretože, pozrite, ja som bol vo vedení a on vyhral, takže beriem zodpovednosť na seba,“ odpovedal Biden.

Biden napriek opakovaným prísľubom, že z volebného súboja neodíde, svoju kandidatúru napokon stiahol 21. júla - menej než štyri mesiace pred voľbami. Toto oznámenie nasledovalo po jeho katastrofálnom výkone v televíznej debate s Trumpom, ktorý ešte viac zvýšil obavy súvisiace s jeho vekom a zdravotným stavom. Po tejto debate Biden čelil verejnému tlaku zo strany Demokratickej strany, aby z kampane odstúpil.

Biden sa v rozhovore pre ABC ohradil voči tvrdeniam o zhoršení svojich kognitívnych funkcií počas posledného roka v prezidentskom úrade a aj voči kritike svojho neskorého odstúpenia zo súboja o Biely dom. „Jediným dôvodom, prečo som odstúpil z volieb, bolo to, že som nechcel mať rozdelenú Demokratickú stranu,“ povedal. Rovnako však zopakoval svoje presvedčenie, že keby neodstúpil z predvolebnej kampane a uchádzal sa o znovuzvolenie za šéfa Bieleho domu, tak by Trumpa mohol poraziť. Dodal tiež, že ho prehra Harrisovej, ktorá sa po ňom stala demokratickou kandidátkou na post prezidenta, neprekvapila. „Nie preto, že by som si myslel, že viceprezidentka nie je najkvalifikovanejšou osobou,“ ale preto, že jej oponenti “zvolili... sexistickú cestu,“ uviedol.