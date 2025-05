Trump chce zrušiť Bidenovo obmedzenie na vývoz čipov: Zvažuje tiež zmenu názvu Perzského zálivu

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť obmedzenia vývozu pokročilých počítačových polovodičov, ktoré zaviedol na konci svojho mandátu prezident Joe Biden. Píše to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva obchodu. Systém, ktorý by mal začať platiť na budúci týždeň, obmedzoval vývoz pokročilých čipov pre umelú inteligenciu (AI) aj do Česka.