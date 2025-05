Hračkársky koncern Mattel oznámil masívne zdražovanie hračiek! Za všetkým sú Trumpove clá Číne

(Zdroj: SITA/AP)

Firma Mattel vo februári uviedla, že za tento rok očakáva rast tržieb o 3 %. Ak by sa odhad potvrdil, znamenalo by to prvý celoročný rast tržieb hračkárskeho koncernu po troch rokoch poklesu či stagnácie. Teraz však vedenie spoločnosti oznámilo, že celoročnú prognózu „pozastavuje,“ pričom ako dôvod uviedlo „nestabilné makroekonomické prostredie a vývoj situácie okolo amerických dovozných ciel“.

Úprava cien

Vedenie Mattelu zároveň uviedlo, že plánuje zvýšiť ceny niektorých výrobkov predávaných v USA, keďže časť produkcie realizuje mimo Spojených štátov. Zároveň sa však snaží o urýchlenie presunutia výroby z Číny, na ktorú Trump uvalil dovozné clá vo výške 145 %. Firma informovala, že k úprave cien pristúpi tam, kde je to „nevyhnutné,“ nešpecifikovala však, ktorých výrobkov sa to bude týkať.

Rozhodnutie pozastaviť zverejňovanie celoročných vyhliadok oznámil Mattel po informáciách o výsledkoch za 1. štvrťrok, ktoré prekonali očakávania analytikov. Spoločnosť uviedla, že v 1. kvartáli zaznamenala tržby na úrovni 826,6 milióna USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2,1 %. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 788,6 milióna USD. Tržby potiahol najmä zvýšený záujem o hračky značky Hot Wheels a akčné figúrky.

Mattel vykázal upravenú stratu na akciu na úrovni 3 centy

Mattel zároveň vykázal upravenú stratu na akciu na úrovni 3 centy. Medziročne to znamená jej zníženie, pričom aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania, keď analytici počítali s upravenou stratou na úrovni 10 centov/akcia. Prvý štvrťrok je pre Mattel zvyčajne najslabším obdobím roka a výraznejšie výsledky očakáva firma v ďalších kvartáloch.