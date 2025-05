Rokovanie vlády o problémoch autopriemyslu sa uskutoční začiatkom júla, uviedol premiér

Robert Fico (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA - Osobitné rokovanie vlády SR o problémoch automobilového priemyslu na Slovensku by sa mohlo uskutočniť začiatkom júla tohto roku. Uviedol to na sociálnej sieti predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) k svojmu pondelkovému rokovaniu so zástupcami automobilového sektora. O tzv. kurzarbeite, ktorý by pomohol s problémami automobiliek v SR, by sa podľa neho mohlo rokovať v parlamente už na májovej schôdzi.