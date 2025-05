Ruský pašerák prehovoril o tajnej službe a pláne bombových útokov v Európe! Úkryt na SLOVENSKU a útek pred..

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Poll Photo/Mikhail Metzel, Getty Images)

Alexander Bezrukavyj (44) bol podľa briského denníka The Guardian na úteku viac ako tri mesiace a prenasledovali ho európske bezpečnostné služby, ktoré ho obvinili z práce pre ruskú vojenskú spravodajskú službu GRU. Bezyrukavyj sa dva dni predtým vydal pešo z Chorvátska, pričom sa cez husté balkánske lesy a drsné kopce dostal do Bosny. Keď sa zvečerilo, poslal svojej manželke správu, v ktorej jej sľúbil, že sa čoskoro opäť stretnú v Rusku, a kontaktoval svojho priateľa, aby dokončil svoje plány na návrat domov s použitím nových falošných dokladov a letu zo susedného Srbska.

O niekoľko hodín neskôr však do jeho izby vtrhla skupina bosnianskych spravodajských dôstojníkov a policajtov. Bezrukavyjho zatknutie bolo súčasťou poľskej operácie zameranej na podozrivú zločineckú sieť podporovanú Ruskom. Bunka je obvinená z posielania balíkov s maskovanými výbušninami v lietadlách po celej Európe. Poľskí prokurátori sa domnievajú, že Bezrukavyj bol súčasťou sprisahania s cieľom poslať zásielky s výbušninami do USA a Kanady, čo bol veľmi odvážny plán, ktorý by znamenal rozsiahlu eskaláciu sabotážnej kampane, ktorú podľa západných bezpečnostných predstaviteľov Moskva rozpútala v posledných troch rokoch v celej Európe.

Obrovské množstvo obetí

Západní bezpečnostní predstavitelia sa domnievajú, že balíky mohli viesť k havárii lietadla a obrovskému množstvu obetí. Keď sa do Washingtonu dostali informácie o údajnom sprisahaní, spôsobilo to taký poplach, že najvyšší predstavitelia administratívy, predchádzajúce amerického prezidenta Joea Bidena, telefonovali svojim ruským kolegom a žiadali, aby Vladimir Putin sprisahanie zrušil. Bezrukavyj po zatknutí v Bosne bol vydaný do Poľska. „Rus ukrývajúci sa v Bosne a Hercegovine, podozrivý z koordinácie sabotážnych činov proti Poľsku, USA a ďalším spojencom, bol vydaný do Poľska a zatknutý na základe súdneho príkazu,“ napísal poľský premiér Donald Tusk na portáli X. Minister vnútra označil jeho vydanie za „vážnu ranu ruskej sabotážnej sieti v Európe“. Dňa 13. februára, tri mesiace po zatknutí v Bosne, bol Bezrukavyi za veľkej pozornosti médií vydaný do Poľska. Poľské médiá zverejnili fotografiu muža v putách, ktorého eskortujú z lietadla.

Príbeh ako zo špionážneho filmu

Tento exkluzívny príbeh založený na prvých známych rozhovoroch s dvoma priamymi účastníkmi operácií s balíkmi, ako aj ďalšími osobami blízkymi Bezrukavyjho skupine a súčasnými aj bývalými západnými spravodajskými zdrojmi, odhaľuje doposiaľ neznáme detaily o tom, ako sabotážna kampaň prebiehala, a o mnohonárodnom úsilí vystopovať širšiu sieť, ktorá za ňou stála. Prípad tiež vyvoláva otázky o velení v súčasných ruských spravodajských operáciách, kde dôstojníci zostávajú v Moskve a špinavú prácu prenechávajú zástupcom a najatým ľuďom. Podľa vyhlásenia poľského prokurátora bude Bezrukavyj obžalovaný z „koordinácie sabotáží v Poľsku a ďalších krajinách, vrátane zakladania požiarov v budovách a zasielania kuriérskych balíkov so zápalnými materiálmi“.

V komunikácii so svojimi blízkymi Bezrukavyj tvrdil, že bol podvedený, údajne nevedel, čo balíky obsahujú, a len ich doručoval cez Telegram. Rovnako to tvrdili aj ďalší členovia skupiny. „Boli sme využití ako slepé mulice,“ povedal jeden z nich pre Guardian. „Bola to pasca.“ Bezrukavyj vyrastal v Rostove na Done, ruskom meste blízko ukrajinskej hranice, kde podľa súdnych záznamov má dlhú históriu násilných trestných činov. V priebehu rokov čelil viacerým obvineniam vrátane nelegálneho držania zbraní, vlámania, lúpeže a drogovej kriminality. Podľa ľudí, ktorí ho poznajú z Ruska, zarábal peniaze rôznymi pašeráckymi schémami v oblasti Donbasu na Ukrajine, vrátane pašovania cigariet cez hranicu do Ruska.

V roku 2019 ho podľa ruských súdnych dokumentov na krátky čas zadržali a následne obvinili z účasti v organizovanej zločineckej skupine. Skôr než ho mohli znovu zatknúť, utiekol na Ukrajinu a usadil sa v Charkove, meste, ktoré bolo počas prvých dní invázie takmer dobyté ruskými silami. Počas prebiehajúcej vojny sa Bezrukavyj údajne držal v ústraní a podľa uniknutých údajov z hraničnej kontroly sa mu nakoniec 17. februára 2024 podarilo odísť do Moldavska. V máji vstúpil do schengenského priestoru cez Chorvátsko a neskôr získal španielske povolenie na pobyt prostredníctvom fiktívneho manželstva s Ukrajinkou.

„Nemohol sa vrátiť do Ruska, pretože tam bol stále hľadaný, takže zostal v Európe a čakal, kým Moskva stiahne obvinenia,“ uviedla v telefonickom rozhovore jeho manželka Natália. Zo Španielska sa Bezrukavyj presunul do Varšavy, kde sa stretával so skupinou ukrajinských priateľov a známych. V lete 2024 skupina údajne začala hľadať prácu prostredníctvom ruských Telegramových kanálov, ktoré často využívajú ukrajinskí utečenci. Medzi bežnými pracovnými ponukami a radami ohľadom bývania narazili na anonymný účet s názvom VWarrior, o ktorom poľské úrady vedia, že ho spravoval dôstojník GRU. Účet začal ponúkať kuriérske práce za stovky dolárov za každú zásielku. Jeden z blízkych spolupracovníkov Bezrukavyjho, ktorý pre operáciu poskytoval autá, poskytol denníku The Guardian nové detaily o zásielkach.

Ako to prebiehalo?

„Balíky vyzerali úplne náhodne – sexuálne hračky z Číny, vibrátory, lubrikanty, kozmetika… mysleli sme si, že je to len bezcenný šmejd,“ povedal Kirill, ktorého meno bolo zmenené, aby mohol hovoriť otvorene. Momentálne sa skrýva pred políciou v tretej krajine mimo Európy a Ruska. Kirill uviedol, že účet VWarrior im cez Telegram posielal zoznamy tovaru, ktorý mali kúpiť, vyzdvihnúť a zabaliť do škatúľ. Podľa neho účet komunikoval cez viaceré ďalšie profily s názvom obsahujúcim slovo „warrior“. VWarrior ich väčšinou poveroval doručovaním balíkov z jedného miesta na druhé v Poľsku a Litve, no aspoň v dvoch prípadoch im prikázal odoslať ich cez DHL. Všetky platby kuriérom prebiehali kryptomenou. „Je možné, že účel balíkov bol zlovestný,“ pripustil Kirill. „Chceli sme len ľahko zarobené peniaze, prácu, ktorá by nezahŕňala drogy ani zbrane… no ukázalo sa, že to boli nejaké balíky na testovanie nejakej šialenosti.“

Poľskí vyšetrovatelia neskôr zistili, že aspoň jeden z balíkov poslaných skupinou okolo Bezrukavyjho obsahoval domácky vyrobené zápalné zariadenie, ukryté medzi sexuálnymi hračkami a vytvorené z chemikálií vrátane vysoko reaktívneho horčíka. V priebehu troch dní v júli otriasli európskymi bezpečnostnými službami tri samostatné explózie balíkov (všetky odoslané z Litvy), ktoré vybuchli v Birminghame, Lipsku a pri Varšave. Západné spravodajské agentúry rýchlo začali podozrievať ruskú rozviedku, keďže útoky prišli uprostred série ďalších nepriateľských činov, vrátane podpaľačstva, kyberútokov, krádeže dát a sabotáže podmorských káblov. Práve štvrtý balík zaslaný ďalším členom Bezrukavyjho siete pomohol poľským úradom pochopiť, čo sa deje.

Zaslaný z Vilniusu 18. júla, balík pripravil ukrajinský občan Vladyslav Derkavets a zamaskoval ho ako zásielku kozmetiky a sexuálnych pomôcok. Na rozdiel od ostatných sa balík v sklade vo Varšave neodpálil, čo umožnilo vyšetrovateľom ho získať neporušený a analyzovať jeho obsah. Podľa skorších správ agentúry Reuters boli zariadenia upravené tak, aby sa aktivovali pomocou časovačov, lacných čínskych elektronických súčiastok pôvodne určených na sledovanie stratených predmetov. Ich ničivý účinok bol zosilnený tubami, ktoré navonok vyzerali ako kozmetika, no boli naplnené horľavým gélom obsahujúcim napr. nitrometán.

Vytvorili celú sieť kuriérov

Zdroj uviedol, že zásielku koordinoval účet s názvom VWarrior, ktorý za ňu zaplatil prostredníctvom kryptomeny cez sprostredkovateľa. Podľa informácií, ktoré videl denník The Guardian, kryptomenová peňaženka, ktorú zdroj spájal s účtom VWarrior, previedla v júli sumu v hodnote približne 960 dolárov (cca 850 eur) do inej peňaženky ako platbu za doručenie. Nie je jasné, akú konkrétnu úlohu zohrávali Bezrukavyj a jeho spolupracovníci pri troch zásielkach, ktoré neskôr začali horieť. Všetci kuriéri však pravdepodobne pôsobili v rámci rovnakej siete a prepravovali podobný obsah – sexuálne pomôcky a masážne zariadenia.

Kým európski predstavitelia spustili nadnárodné pátranie po páchateľoch tajomných požiarov, skupina okolo Bezrukavyjho pokračovala v kuriérskej činnosti, zjavne pod vedením VWarriora. Dňa 1. augusta sa Bezrukavyj spolu Čabanenkom prechádzali po tržnici na okraji Varšavy. Vybrali si dva páry tenisiek značky Nike a šesť súprav športového oblečenia, ktoré zabalili do plastovej tašky. Následne im VWarrior prikázal, aby tovar poslali na fiktívne adresy vo Washingtone a Ottawe prostredníctvom DHL. Tieto zásielky vzbudili podozrenie poľských bezpečnostných služieb, ktoré už boli v pohotovosti kvôli sérii výbuchov. Posielanie amerického oblečenia späť do Severnej Ameriky za vysoké náklady na prepravu cez Atlantik sa zdalo nelogické. Poľskí vyšetrovatelia čoskoro zistili, že balíky s oblečením neobsahovali výbušniny, na rozdiel od predchádzajúcich zásielok. Domnievali sa, že išlo o test medzinárodných prepravných trás a časovania pre budúce ruské operácie zamerané na zásielky smerujúce do Severnej Ameriky.

Po prijatí spravodajských informácií o údajnom sprisahaní boli vysokí predstavitelia Bidenovej administratívy šokovaní a premýšľali, či si Kremeľ uvedomuje možné dôsledky. „Nie je jasné, či si ruské služby uvedomovali, že veľká časť nákladu sa prepravuje v osobných lietadlách,“ povedal bývalý predstaviteľ amerických bezpečnostných zložiek a upozornil, že výbuch počas letu by mohol mať katastrofálne následky. Niekoľko vysokých predstaviteľov kontaktovalo svojich ruských kolegov a požiadalo ich, aby vyzvali Putina na zastavenie operácie. „Myslím si, že tie telefonáty boli úspešné,“ dodal bývalý bezpečnostný pracovník.

Zatýkanie po celej Európe

Štyri dni po návšteve varšavskej tržnice dorazila poľská polícia do bytu, ktorý zdieľali Bezrukavyj a Čabanenko vo Varšave, a zatkla Čabanenka. „Od toho momentu začali brať našich priateľov jedného po druhom,“ povedal Kirill. Jevsejev, ktorý spolu s Kirillom poskytol auto, ušiel do Španielska, kde ho neskôr zadržali a odovzdali poľským orgánom. Derkavets, Ukrajinec, ktorý poslal balík, ktorý nezačal horieť, bol zatknutý v Poľsku. Kirill hovoril s denníkom The Guardian z tretej krajiny, kde sa skrýva. Zdroj z orgánov činných v trestnom konaní potvrdil, že Poľsko vydalo na Kirilla zatykač Interpolu za „sabotáž a špionáž teroristického charakteru“.

Úkryt na Slovensku

Bezrukavyi bol na nákupe potravín, keď po neho prišla polícia. Priatelia ho podľa jeho manželky Natálie varovali pred raziou, a namiesto návratu domov sa dal na útek. Ušiel na Slovensko, kde sa niekoľko týždňov ukrýval v malých dedinách. Rozhodol sa skúsiť vrátiť do Ruska a povedal Natálii, že radšej riskuje zatknutie doma než sa ďalej skrývať v Európe. Počas cesty ho však v Bosne vypátrali poľské úrady. Natália označila celý prípad za veľké nedorozumenie. „Je úplne nevinný. Je to len veľmi zlý sen,“ povedala. Varšava však považovala Bezrukavyjho za natoľko dôležitého, že vedúci poľskej domácej rozviedky osobne odcestoval do Bosny, aby s tamojším kolegom rokoval o jeho vydaní, tvrdí zdroj oboznámený so stretnutím. Existujú tiež náznaky, že aj Rusko považovalo Bezrukavyjho za cenného. Krátko po jeho zatknutí v Bosne ruskí predstavitelia začali paralelné konanie o vydaní s odvolaním sa na trestný prípad z roku 2019. Moskva často využíva staré obvinenia alebo vznáša nové proti svojim občanom, vrátane spravodajských dôstojníkov a podnikateľov napojených na Kremeľ, aby si vytvorila právny základ na ich návrat.

Kirill povedal denníku The Guardian, že mu nikdy nenapadlo, že by zásielky mohli súvisieť so spravodajskou činnosťou. Priznal však, že si nemôže byť úplne istý, či aj jeho starý priateľ Bezrukavyj netušil, aký bol skutočný účel balíkov. Možno vedel viac, než dával najavo. No aj keby to tak bolo, podľa Kirilla si nemyslí, že by jeho priateľ konal z nejakého vyššieho presvedčenia. „Som si istý, že to nerobil ‚pre vlasť‘. Chcel len ľahko zarobiť peniaze. Bol kriminálnik celý život,“ povedal Kirill. Jedna vec je podľa neho istá: ak ruské služby budú pokračovať v sabotážnych aktivitách, určite dôjde k ďalším zatknutiam: „Vždy sa nájdu ďalší, ktorí budú chcieť zarobiť, a niekto to opäť využije.“