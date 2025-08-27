Názor poslankyne ČR rozdelil internet, DOURÁŽALA utečenca z Ukrajiny na luxusnom BMW: Len dúfam, že si nejde po dávky!

Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Česká poslankyňa Marie Pošarová (SPD) adresovala tvrdé slová utečencovi z Ukrajiny, ktorý sa po Plzni premával na BMW X7
PLZEŇ – Spustenie ruskej invázie na Ukrajiny spôsobil masový útek domáceho obyvateľstva do okolitých a blízkych krajín EÚ. Migrantov prijali aj v susednej Českej republike, no nie všetci poslanci s takýmito krokmi súhlasia. Ich názor občas podčiarkuje aj to, že migranti, ktorí utiekli pred vojnou, sa v centre miest premávajú na nových luxusných autách. Napriek tomu sú niektoré reakcie na ich adresu až zarážajúce.

Počas uplynulého víkendu sa česká poslankyňa a plzenská krajská zástupkyňa Marie Pošarová (SPD) postarala o menší rozruch, keď na sociálnu sieť Facebook zverejnila v sobotu 23. augusta kratšie video. Nachádzala sa niekde v Plzni a spoločnosť jej robil kontroverzný český influencer Patrik Hübler, ktorý má trestnú minulosť. Informujú o tom Novinky s odkazom na český Denník N. Len do utorka 26. augusta malo mať už viac ako 3 700 komentárov a cez 7-tisíc reakcií. 

Dvojica kráčala po chodníku, keď si na ceste všimla nové luxusné BMW X7 s poznávacou značkou Ukrajiny. Popis k videu znel jasne: "Asi nejaký chudák z Ukrajiny. Len dúfam, že si nejde po dávky." 

Počas natáčania videa padne záber aj na spomínané BMW. "Toto bude nejaký veľmi chudobný utečenec, ktorý uteká pred vojnou. V novej X7," poznamenal Hübler. Podľa Noviniek bolo video natočené na Klatovskej triede (ulica v Plzni). Následne sa otáča k Pošarovej a pýta sa jej: "Ten určite nebude mať ani na rožky, že?"

Poslankyňa pokýva hlavou na znak súhlasu a reaguje: "Presne. A nie je to ojedinelý prípad...Takýchto automobilov je tu viac." Influencer už len dodal: "Sú to chudáci, no".

Šírenie nepravdivých informácii

Poslankyňa okrem iného napísala, že je to nefér voči domácemu obyvateľstvu, ktoré platí vysoké dane. "Chýba tu kontrola štátu. Peniaze zo štátneho rozpočtu posielame na Ukrajinu. A potom tu máme ľudí (z Ukrajiny), ktorí sú ďaleko bohatší ako naši občania a nepodelia sa s nikým," dodala.

Podľa tohto tvrdenia ale poslankyňa šíri klamlivé informácie, pretože na základe správy českého rezortu sociálnych vecí a rodiny z augusta tohto roku prispievajú utečenci do štátneho rozpočtu viac, než ČR vydáva na ich pomoc. 

K videu Pošarová ešte doplnila, že podľa ŠPZ vozidla išlo o Odeskú oblasť, ktorú opísala ako bezpečnú. Preto dúfa, že si tento Ukrajinec nejde po dávky. Podľa všeobecne dostupných informácii ale práve oblasť okolo Odesy čelí raketovým a dronovým útokom. Naposledy došlo k náletu v noci na 20. augusta. Rusi mali podľa Zelenského zasiahnuť strategickú sieť na dodávky plynu. 

