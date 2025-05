Memečkárov nakŕmil pápežský týždeň aj Ficova cesta do Moskvy: Na tomto sa SCHUTI pobavíte!

Vtipný týždeň pre memečkárov. (Zdroj: Facebook/Zomri, Vivat Slovakia)

BRATISLAVA - Čím viac sa približovala cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy na vojenskú prehliadku, tým viac to na internete hrmelo. Výnimkami, samozrejme, neboli ani sociálne siete, kde si tento "diplomatický výlet" predsedu vlády vyložili po svojom a zhrnuli do niekoľkých meme obrázkov. Pochopiteľné je aj to, že satirikom neušla ani voľba nového pápeža, čo bolo tiež vďačnou témou.