Maďarsko pritvrdzuje v boji proti drogám: Už aj užívanie bude trestným činom

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Havana)

Parlament 14. apríla schválil 15. dodatok k Ústave, ktorý sprísnil postup proti drogám. Do ústavy bolo zahrnuté, že užívanie, distribúcia a propagácia drog je v Maďarsku zakázaná, pripomína server. Za sprísnený balík protidrogových zákonov hlasovalo v utorok 144 poslancov, 20 bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania. V novej legislatíve je okrem iného zakotvené, že užívanie psychoaktívnych látok sa už nepovažuje za priestupok, ale za trestný čin. Polícia môže zneprístupniť webové stránky, cez ktoré je možné objednať drogy do Maďarska. Díleri drog budú mať zakázaný vstup do určitých častí krajiny a ich majetok, vybavenie a nástroje používané pri distribúcii a výrobe drog budú zhabané.

Podniky, ktoré sa dostali do akejkoľvek súvislosti s obchodovaním s drogami, môžu byť zatvorené až na jeden rok. Ak maloleté dieťa užilo drogy, v budúcnosti o tom budú musieť lekári informovať rodičov. Orbán vyhlásil boj proti drogám vo februárovom výročnom prejave o stave krajiny. Vzápätí za vládneho splnomocnenca pre boj proti drogám vymenoval poslanca parlamentu Lászlóa Horvátha (Fidesz). „Po západnej Európe sa aj v Maďarsku objavili ľahko dostupné syntetické drogy, ktoré sa veľmi rýchlo šíria. Naše deti sú ohrozené najmä tým, že sú dostupné aj cez internet, a v mnohých prípadoch ani presne nevieme, čo obsahujú,“ konštatoval vtedy premiér. V rámci polície tiež vznikol Úrad pre boj proti drogovej kriminalite (KBEH).