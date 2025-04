Obrovská tragédia: Zosuv pôdy pri autoumývačke zabil takmer celú rodinu, malé deti (†5 a †7) nemali šancu prežiť!

Zosuv pôdy usmrtil otca rodiny aj dve maloleté dcéry (Zdroj: X/@CahitKALEMDAR)

SAMSUN – Tureckom otriasla obrovská tragédia. Zosuv pôdy v meste Samsun zasypal umývačku áut akoby to bol domček z kariet. V tom čase sa tam nachádzala štvorčlenná rodina.

Na autoumývačke bolo jediné auto, v ktorom sedeli dve deti. Otec a matka vystúpili. Pri obrovskej tragédii sa ako jedinej podarilo prežiť matke a to s mnohopočetnými zlomeninami. Otec aj dve deti boli na mieste mŕtve, informujú turecké médiá.

Video nie je vhodné pre maloleté osoby a citlivé povahy!

Samsun'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde meydana gelen toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı.



Aracını yıkayan adamın cansız bedenine ulaşıldı. pic.twitter.com/HDme2SXqd2 — X Haber (@xhaber_) April 27, 2025

Podľa dostupných informácií došlo k zosuvu pôdy z neďalekej hory. Obrovská masa doslova zrovnala autoumývačku so zemou. Úmrtie otca rodiny (†35) ako aj jeho dvoch dcér (†7 a †5 rokov) potvrdil aj miestny guvernér. Matka (29) bola prevezená do nemocnice so zlomeninami oboch končatín.

Araç içindeki iki çocuğun ve aracı yıkayan babanın cansız bedenlerine ulaşıldığı, annenin de yaşıyor var sayıldığı vahim afeti öngörmeyerek bu işletmeye ruhsat veren, ruhsata imza atan, torpilde en ufak dahili bulunan herkesi kınıyorum! Umarım sorumlulardan hesap sorulur.#Samsun pic.twitter.com/PHcUvS3c3f — Cahit KALEMDAR (@CahitKALEMDAR) April 28, 2025

„Je nám to veľmi ľúto. K zavaleniu došlo v čase, keď štvorčlenná rodina umývala svoje vozidlo neďaleko čerpacej stanice. Matku sme poslali do nemocnice na chirurgiu, má zlomeniny končatín,“ uviedol guvernér oblasti Orhan Tavli. „Bohužiaľ sme prišli o otca aj jeho dve deti, nech sa nad nimi Boh zmiluje,“ dodal.

Matka sa o smrti svojich príbuzných dozvedela po operácii za prítomnosti psychiatra. Podľa starostu mesta Samsun malo dôjsť k zosuvu pôdy vplyvom intenzívneho dažďa v danej oblasti. Úrady teraz monitorujú situáciu, aby predišli ďalšiemu uvoľneniu pôdy alebo vedeli upozorniť na toto riziko. Odborníci za nešťastím vidia klimatické zmeny, ktoré aj na území Turecka čoraz častejšie prinášajú ničivé povodne, či rekordné množstvo zrážok.