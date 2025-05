Kuriózny zásah tureckej polície: Spálili tony zabavenej marihuany, susediace mesto ale zdrogovali na päť dní!

Tureckí policajti ničia v oblasti Diyarbakir marihuanu (Zdroj: Profimedia.sk)

ANKARA – Turecká polícia čelí výsmechu a kritike. V polovici apríla spálili neďaleko mesta Lice približne 20 ton marihuany. Neuvedomili si však, že smer vetra presunie dym priamo do mesta medzi 25-tisíc obyvateľov. Tí začali pociťovať typické príznaky ako po fajčení marihuany, závrate, nevoľnosti či halucinácie.

Na kuriózny prípad zásahu polície upozornil web Turkiye Today. 20 ton marihuany pochádzalo z produkcie drogových kartelov z rokov 2023 a 2024. Polícia sa po odhalení drogového biznisu rozhodla vysporiadať s marihuanou po svojom. Konope naskladali na kopu do tvaru písmen LICE a poliali obrovským množstvom nafty.

Hustý dym sa však dostal aj do mesta Lice a v ovzduší sa udržal až niekoľko dní. „Je to podobné ako pri pasívnom fajčení v uzavretých priestoroch. Dym z horiacej marihuany môže spôsobiť omámenie, závrate, nevoľnosť i halucinácie,“ upresnil Yahya Öğer, predseda asociácie Zelená hviezda, ktorá sa zaoberá pomocou v boji so závislosťami.

Odborníci nad spôsobom likvidácie drog iba krútia hlavou. Úrady v meste Lice nariadili obyvateľom aby nevychádzali z domu a nemohli dokonca otvárať ani okná. „Našim deťom je stále zle, jazdíme z nemocnice tam a späť,“ posťažoval si jeden z obyvateľov 25-tisícového mesta.

Podľa asociácie Zelená hviezda mala polícia zlikvidovať marihuanu v uzavretých priestoroch s komínmi a filtrami a predovšetkým na miestach, ktoré sú ďaleko od obývaných častí. Či sa polícia z tohto prípadu poučila, nevedno.