Páchateľ piatkového útoku vo francúzskej mešite sa vzdal talianskej polícii

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Francúzsky štátny príslušník narodený v roku 2004 v Lyone Olivier A. sa v nedeľu „sám vzdal na policajnej stanici v meste Pistoia“ neďaleko Florencie, oznámil pre AFP Grini. „Pre mňa ako prokurátora je to veľmi uspokojujúce. Podozrivý nemal v súvislosti so zavedenými opatreniami inú možnosť, ako sa vzdať - a to je to najlepšie, čo mohol urobiť,“ povedal Grini.

Od piatku bolo zmobilizovaných viac ako 70 francúzskych policajtov na nájdenie páchateľa, ktorý je považovaný za „potenciálne mimoriadne nebezpečného“, uviedol prokurátor. Podozrivý podľa AFP pochádza z bosnianskej rodiny, je nezamestnaný a nie je moslimského vierovyznania.

V piatok ráno v obci La Grand-Combe v regióne Gard v južnom Francúzsku sa stal obeťou útoku 20-ročný Aboubakar Cisse. Páchateľ si jeho agóniu natáčal na mobilný telefón a záznam poslal inej osobe, ktorá ho zdieľala na sociálnych sieťach a neskôr ho z nich vymazala. Obeť a útočník boli v čase incidentu v mešite sami, útočník zasadil druhému mužovi asi 50 rán a z miesta činu utiekol. Telo bolo objavené až keď do mešity na piatkové modlitby prišli ďalší veriaci.

V La Grand-Combe sa v nedeľu zišlo viac ako 1000 ľudí na tichom pochode na pamiatku obete. Niekoľko stoviek ľudí sa v nedeľu zišlo aj vo francúzskej metropole. Prezident Emmanuel Macron v nedeľu incident odsúdil a vyhlásil, že rasizmus a nenávisť v krajine svoje miesto nemajú.