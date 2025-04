AKTUÁLNE Pacient v krakovskej nemocnici ubodal svojho lekára: Bol nespokojný s liečbou

(Zdroj: TVN24)

"Mali sme pacienta, ktorý nebol spokojný so svojou liečbou," povedal novinárom riaditeľ nemocnice Marcin Jedrychowski. Sťažnosti pacienta podľa neho vyšetroval ombudsman, ktorý zistil, že je všetko v poriadku. "Žiaľ, (útočník) urobil to najhoršie možné rozhodnutie a vzal veci do vlastných rúk. Tento typ rokovania, tento typ tragédie nemožno racionálne vysvetliť," dodal riaditeľ nemocnice. Policajný komisár Piotr Szpiech novinárom povedal, že útočník choval k lekárovi zášť a pred útokom sa s ním hádal. Potom sa pokúsil utiecť, ale zadržala ho ostraha nemocnice. Privolaná polícia vzala dotyčného do väzby. Polícia s ním dovtedy nemala nič do činenia.

Na mieste činu sú podľa televízie TVN 24 kriminalisti. Chystajú sa tiež vypočuť svedkov, vrátane pacientky, ktorá podľa prokurátorky bola v lekárskej ordinácii v čase, keď do nej vtrhol kričiaci muž, nespokojný s liečbou ruky. Následne vytiahol nôž a niekoľkokrát lekára bodol, a to aj do blízkosti srdca. "Neexistujú žiadne slová, ktorými by som vyjadrila svoj smútok a hnev zo smrti lekára z fakultnej nemocnice v Krakove po brutálnom útoku nožom," napísala ministerka zdravotníctva Izabela Leszczynová. Leszczyna na X a vyjadrila sústrasť lekárskej rodine a jeho kolegom. Za barbarstvo zasluhujúce ten najprísnejší trest označila akúkoľvek agresiu voči ľuďom, ktorí zachraňujú životy.

K tragédii sa vyjadril aj prezident

"Ťažko sa hľadajú slová, ktorými by sa dal vyjadriť smútok nad nepochopiteľnou tragédiou, ktorá sa dnes stala v Univerzitnej nemocnici v Krakove. V myšlienkach som s najbližšími, priateľmi a spolupracovníkmi zavraždeného lekára. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí niesli a nesú pomoc v súvislosti s touto hroznou udalosťou. Pripájam sa k modlitbe za pokoj duše zosnulého." reagoval na platforme X poľský prezident Andrzej Duda.