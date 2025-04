MIMORIADNY ONLINE Trump vyzval Ukrajinu a Rusko na stretnutie: Dohoda je podľa neho veľmi blízko

(Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, SITA/AP/Mystyslav Chernov)

7:30 Deväťposchodovú bytovku zasiahol ruský dronový útok na ukrajinské mesto Kamianske v Dnepropetrovskej oblasti v strednej časti Ukrajiny. O život prišiel jeden človek a zranenia utrpeli najmenej traja ďalší ľudia vrátane jedného dieťaťa, uviedli v sobotu tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra DPA.

6:40 Ukrajina je otvorená diskusiám o svojich územiach až po dosiahnutí úplného a bezpodmienečného prímeria, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj.

6:05 Ukrajina a jej spojenci pracujú na bezpečnostných zárukách, ktoré ponúkajú „ochranu, ktorú článok 5 poskytuje krajinám NATO“, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj.

Trump vyzval Ukrajinu a Rusko na stretnutie na veľmi vysokej úrovni

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Ukrajina a Rusko sú „veľmi blízko k dohode“ o ukončení krvavej trojročnej vojny a vyzval ich na stretnutie „na veľmi vysokej úrovni“. Informuje o tom agentúra AP.

Trump krátko po príchode do Ríma na pohreb pápeža Františka na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že to bol „dobrý deň čo sa týka rozhovorov a stretnutí s Ruskom a Ukrajinou“. Jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff navštívil v piatok Moskvu, aby sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

„Sú veľmi blízko k dohode a obe strany by sa teraz mali stretnúť na veľmi vysokej úrovni, aby to dotiahli do konca,“ uviedol americký prezident. „Väčšina hlavných bodov je dohodnutá. Zastavte krviprelievanie IHNEĎ. Budeme všade, kde to bude potrebné, aby sme pomohli ukončiť túto krutú a nezmyselnú vojnu!“, napísal Trump.

Trumpovo vyhlásenie nasledovalo po tom, ako v piatok zverejnenom rozhovore pre časopis TIME povedal, že „Krym zostane s Ruskom“, čo je najnovší príklad toho, ako vyvíja tlak na Ukrajinu, aby urobila ústupky a ukončila vojnu, zatiaľ čo krajina je stále obliehaná, píše AP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok novinárom potvrdil svoje stanovisko ohľadom polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. „Náš postoj sa nezmenil: iba ukrajinský ľud má právo rozhodnúť, ktoré územie patrí Ukrajine. Ústava krajiny hovorí, že všetky dočasne okupované oblasti... patria Ukrajine, ukrajinskému ľudu,“ vyhlásil Zelenskyj.

Pokrok v otázke ukončenia vojny sa v priebehu mesiacov od Trumpovho návratu do Bieleho domu zdal byť nedosiahnuteľný a jeho predchádzajúce tvrdenia o okamžitom prelome sa nenaplnili, konštatuje AP. Rusko v piatok pokračovalo v bombardovaní Ukrajiny a pri dronovom útoku na bytový dom v meste na juhovýchode krajiny zabilo troch ľudí.

Trump taktiež v piatok na sociálnych sieťach požadoval, aby ukrajinský prezident „OKAMŽITE“ podpísal dlho odkladanú dohodu, ktorá by Spojeným štátom poskytla prístup k nerastným zdrojom jeho krajiny.