Francúzsko varuje pred sankciami, pokiaľ Irán neuzavrie novú jadrovú dohodu

NEW YORK - Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo nebudú váhať opätovne uvaliť sankcie na Irán, pokiaľ jeho jadrový program ohrozí európsku bezpečnosť. Uviedol to v pondelok francúzsky minister zahraničia Jean-Noel Barrot na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku, informujeme podľa správy agentúry AFP.

„Irán prekročil všetky medze, ktoré sa zaviazal dodržiavať. Krajina je na pokraji zisku jadrových zbraní,“ povedal Barrot novinárom po uzavretom zasadnutí Bezpečnostnej rady o nešírení jadrových zbraní, ktoré sám zvolal. „Iránsky jadrový problém nemá vojenské riešenie. K vyriešeniu existuje diplomatická cesta, ale nebude to jednoduché,“ dodal. „Samozrejme, ak po vypršaní platnosti iránskej jadrovej dohody nebudú garantované európske bezpečnostné záujmy, nebudeme váhať ani sekundu a znovu uvalíme všetky sankcie zrušené pred desiatimi rokmi,“ varoval Barrot.

Teherán tvrdí, že program slúži len na civilné účely

Barrot vyjadril nádej, že prebiehajúce rokovania medzi Teheránom a Washingtonom budú mať úspech. Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo sú podľa neho v „úzkom kontakte“ s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom. Spojené štáty sa snažia vyvolať na Irán nátlak s cieľom ukončiť jeho jadrový program a vývoj jadrových zbraní. Teherán tvrdí, že program slúži len na civilné účely a vývoj jadrovej bomby popiera. Americký prezident Donald Trump už počas svojho prvého obdobia vypovedal viacstrannú zmluvu s Iránom a spoločne s Izraelom Teheránu pohrozili vojenským útokom.

Rubio minulý týždeň vyzval tri európske štáty rozhodnúť sa, či v rámci dohody z roku 2015 pre jej nedodržiavanie aktivujú mechanizmus, ktorým by sa automaticky obnovili všetky sankcie OSN voči Iránu. „Sankcie by mali zničujúci efekt na hospodárstvo krajiny. To nechceme a preto Irán vyzývame podniknúť potrebné rozhodnutia dnes s cieľom vyhnúť sa najhoršiemu,“ dodal Barrot. Po boku francúzskeho ministra stál aj generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. „Nie je to záležitosť mesiacov alebo rokov. Je to možno záležitosť týždňov, kedy svet môže skutočne dospieť k niečomu, čo je uskutočniteľné, realizovateľné a predovšetkým zamedzí vojenským konfliktom,“ uviedol Grossi.