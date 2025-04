Orbán povedal, že dal Trumpovi najavo, že čas na odchod z EÚ ešte neuzrel

Donald Trump a Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán dal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi najavo, že ešte neuzrel čas pre odchod Maďarska z Európskej únie. Podľa agentúry APA to národnokonzervatívny politik, ktorý roky ostro kritizuje Brusel a vedie s ním spory, povedal v stredu večer na stretnutí s obyvateľmi mesta Pilisvörösvár neďaleko Budapešti.

Orbán uviedol, že sa ho Trump už viackrát pýtal, kedy "konečne vystúpite z EÚ". Maďarský premiér mu vraj odpovedal, že "potrebujeme dobrú protiponuku". Čas na odchod z EÚ podľa neho ešte neprišiel kvôli tomu, že 85 percent maďarského exportu smeruje na trh v ďalších krajinách EÚ. Doba na vystúpenie z bloku by nastala, keď by pre Maďarsko bolo prínosnejšie štát mimo neho, povedal Orbán. Dodal, že v súčasnosti klady členstva v dvadsaťsedmičke výrazne prevažujú nad zápormi.

Orbán znovu kritizoval Brusel za to, že Maďarsku odmieta vyplatiť peniaze, ktoré krajine podľa neho patria. Európska komisia dlhodobo vedie spory s Orbánovou vládou pre porušovanie princípov demokracie a právneho štátu, čo má pre Maďarsko aj finančné následky. Orbán patrí medzi najväčších Trumpových priaznivcov medzi európskymi politikmi. Minulý týždeň povedal, že očakáva, že jeho krajina v priebehu pol roka so Spojenými štátmi podpíše obchodnú dohodu, ktorá by kompenzovala pravdepodobný vplyv ciel zavedených šéfom Bieleho domu.