O fungovaní EÚ diskutujme: Nemôžeme hazardovať s budúcnosťou Slovenska, tvrdí Richard Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ani jeden z argumentov o kritike EÚ nemôže slúžiť na to, aby sme hazardovali s budúcnosťou Slovenskej republiky a diskutovali o vystúpení z Únie. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti 21. výročia vstupu SR do EÚ. Zdôraznil potrebu spolupráce Slovenska s ekonomickými a bezpečnostnými partnermi. Raši dodal, že v tento deň sa pripomína aj Sviatok práce. Posolstvo a obsah oboch dní sa podľa neho vzájomne prelínajú a dotvárajú hodnoty, na ktorých stojí naša moderná spoločnosť.