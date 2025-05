Európska únia chce zvýšiť nákup amerického tovaru o 50 miliárd eur: Cieľom je zmierniť obchodné napätie

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo)

BRUSEL - Európska únia chce zvýšiť nákup amerického tovaru o 50 miliárd eur (56,5 miliardy dolárov) v záujme zmiernenia vzájomného obchodného napätia. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore pre denník The Financial Times (FT) eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.