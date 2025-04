Umelá inteligencia vybrala nového pápeža! FAVORITOM je tento kardinál

Rakva s telom pápeža Františka (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

RÍM - Kým sa Vatikán pripravuje na voľbu nového pápeža, do hry vstupuje nezvyčajný hráč – umelá inteligencia. Tá určila za favorita konkláve talianskeho kardinála Pietra Parolina. Jeho meno však desivo korešponduje so stredovekým proroctvom o poslednom pontifikovi.

Medzi tajomstvom a proroctvom: Vatikán sa pripravuje na konkláve

V okamihu, keď svet čaká na biele dymové znamenie z komína Sixtínskej kaplnky, sa za vatikánskymi múrmi pripravuje jeden z najutajenejších a zároveň najvýznamnejších volebných procesov planéty. Konkláve – zhromaždenie kardinálov, ktoré má za úlohu zvoliť nového pápeža – musí zasadnúť medzi 15. a 20. dňom po smrti Svätého Otca. V tomto prípade teda medzi 6. a 12. májom.

Počas týchto dní sa 133 kardinálov ocitne v absolútnej izolácii od vonkajšieho sveta, bez prístupu k médiám, internetu či telefónom. Za zamknutými dverami sa bude rozhodovať o mene ďalšieho nástupcu svätého Petra. A hoci to znie ako dej modernej drámy, do hry vstúpilo aj niečo nečakané – predpoveď umelej inteligencie.

Všetky oči na Parolina: Taliansky kardinál na čele predpovedí

Redakcia denníka Daily Mail sa obrátila na najnovšiu verziu ChatGPT od OpenAI, aby vytvorila simuláciu výsledku konkláve. Výsledok? Najväčším favoritom je sedemdesiatročný Pietro Parolin – dlhoročný štátny sekretár Vatikánu a muž, ktorý má na konte viac ako desaťročie diplomatickej práce v tieni pápeža Františka.

„Parolin je vnímaný ako garant kontinuity. Prijateľný pre progresívcov aj konzervatívcov. Ak sa konkláve zablokuje a žiadnemu reformnému kandidátovi sa nepodarí prelomiť dvojtretinovú hranicu, Parolin predstavuje stabilnú, kompromisnú voľbu,“ vyhodnotila AI.

Podľa dát z predpovedných trhov a stávkových kancelárií má Parolin šancu 37 %, čo ho stavia do čela favoritov. Za ním tesne nasleduje Filipínec Luis Antonio Tagle, prezývaný "ázijský František", s 33 %.

Desivé súvislosti: Proroctvo zo stredoveku vrhá tieň na Pietrovo meno

No práve meno Pietro Parolin v mnohých vyvoláva zimomriavky. Nie kvôli jeho politickému profilu či teologickým postojom, ale pre dávne proroctvo. Už v 12. storočí svätý Malachiáš údajne predpovedal, že „Peter Riman“ bude posledným pápežom pred koncom civilizácie. Pietro je talianskou formou mena Peter a Parolin je, čo do národnosti, Talian. Podľa výkladu proroctva by sa teda mohol stať pápežom, ktorý bude svedkom posledných dní, konkrétne roku 2027.

Samozrejme, ide o špekulácie na pomedzí mystiky a symbolizmu. Ale vo chvíli, keď technológia vstupuje do najposvätnejších procesov Cirkvi a staré proroctvá ožívajú, nemožno sa ubrániť otázke: čo ak?