Súd so zápasníkom Růžičkom sa zvrtol na komediálnu šou: Svedkyňa pobavila akčnou výpoveďou celú sieň

Český zápasník MMA Tadeáš "Mawar" Růžička (Zdroj: Instagram/tadyonee)

Hľadanie súpera sa zvrhlo na naháňačku v maskách

V pražskej súdnej sieni to v utorok miestami pripomínalo tragikomédiu. Na lavici obžalovaných sedel 27-ročný zápasník Tadeáš Růžička – obvinený z lúpeže, výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. Všetko sa začalo, keď podľa obžaloby v auguste minulého roka na sídlisku v pražských Řepích organizoval skupinu maskovaných mužov. Ich cieľom mal byť tínedžer, ktorý si dovolil cez internet vyzvať Růžičku na zápas v kontroverznom projekte Clash of the Stars, píše iDNES.cz.

Zápasník, ktorý touto organizáciou verejne pohŕda, mal zvolať „komando“, ktoré sa však na danom mieste nedopátralo svojho cieľa. Namiesto toho údajne narazili na dvoch jeho kamarátov – a podľa spisu Růžička vyzval svojich parťákov: „Tak ich zbite, chlapci, bežte na nich.“ Mladíci v panike utiekli.

Český zápasník MMA Tadeáš "Mawar" Růžička napadol na kúpalisku muža (Zdroj: Policie České republiky)

„Americká ambasáda“ na siedmom poschodí a výbuch smiechu

Na scénu nastupuje svedkyňa, ktorá okamžite ovládla celú súdnu sieň – Šárka S. Žena, ktorá pravidelne fajčí na svojom balkóne na siedmom poschodí paneláku, svoju vyhliadkovú pozíciu prirovnala k „americkej ambasáde“. Tvrdila, že odtiaľ má výhľad na celý terén – a vraj často sleduje, ako niekto vykráda autá.

Aj v osudný večer stála na balkóne. Počula krik, ktorý jej už pripadal ako bežná kulisa života v sídlisku. Vzápätí však zobrala odpadky a šla ich vyhodiť – a tam sa to stalo.

"Okolo ma letel chlapec, ktorý bol iba v trenírkach, a hovoril, že ho chce niekto zabiť. Ja som hovorila - ako fakt?" spomínala s úsmevom. Jej slová rozosmiali celú súdnu sieň. Predseda senátu Krištof Nový musel situáciu krotiť: „Vy sa kroťte, alebo vás všetkých pošlem na chodbu.“

Svedkyňa napokon zvážnela, keď jej súd pohrozil pokutou až do výšky 50-tisíc českých korún.

Naháňačka s mačetou a chlapec ukrytý v kríkoch

Z výpovede Šárky S. vyplynulo, že prenasledovaného chlapca schovala do kríkov – vraj sa tam skrýval pred maskovanou skupinou s kapucňami a dokonca aj s kovovou trubkou. "Možno vďaka mne ho nezabili. Teda ale ja som ho napchala do krovia, to muselo pichať," dodala pre štáb iDNES.tv so zmesou humoru a hrôzy.

Obvinenia z vyhrážok

V ten istý večer bol Růžička údajne na rande s dievčaťom menom Nikola V., ktorá vypovedala: „Bola som trochu opitá, ale veľmi si nepamätám, čo sa tam dialo.“ Potvrdila však, že zápasník hľadal nejakého chlapca a že po sídlisku „pobehovali ľudia v kapucniach“.

Obžaloba zároveň uvádza incident, pri ktorom Růžička vytrhával tehotnej žene telefón, keď si ho natáčala. „Daj mi ten telefón, ty ku...!“ a „Ty s.ka, chceš tiež dostať, tu nie sú kamery, ty mr....!“ zaznelo podľa žaloby z jeho úst.

„Nie som svätý, vždy som bol darebák, ale nikdy som nebol zlodej,“ bránil sa Růžička.

Agresia v rýchlom občerstvení

Ďalší incident sa mal odohrať v podniku rýchleho občerstvenia v Prahe 6, kde Růžička údajne požadoval nápoj zdarma. Keď ženy pri pulte odmietli, nasledovali vyhrážky a urážky. Po vyjdení z prevádzky vraj nazval okoloidúcu ženu vulgárnym výrazom a vyhrážal sa, že jej „rozkope držku“.

Týmto ženám sa zápasník pred súdom priznal. Psychologička neskôr potvrdila, že v tom čase bol pod vplyvom alkoholu a liekov proti úzkosti, na ktoré si mal vytvoriť závislosť.

Minulosť plná bitiek, budúcnosť nejasná

Růžička si momentálne odpykáva trest za predchádzajúce násilnosti, vrátane brutálneho útoku na kúpalisku Petynka, kde jeho skupina zbila muža, ktorý sa zastal obťažovanej ženy.

Z väzenia by sa mal podľa vlastných slov dostať začiatkom budúceho roka – pokiaľ mu aktuálne pojednávaná kauza nepodlomia plány. Za svoje skutky mu teraz hrozí trest od dvoch do desiatich rokov väzenia. Prokurátorka Karin Říhová preňho žiada trest v trvaní 34 mesiacov.

Rozsudok sa očakáva v prvej polovici júla.