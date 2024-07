Po brutálnom útoku na kúpalisku: Zápasníkovi Růžičkovi sa posmieva celý internet

MMA zápasník Tadeáš "Mawar" Růžička napadol s dvomi kumpánmi muža na kúpalisku. Ten skončil s početnými zlomeninami v tvárovej časti. (Zdroj: Facebook/Krimi Zprávy)

PRAHA - V Česku sa odohrala bitka na pražskom kúpalisku Petynka. Bol do nej zapletený aj známy zápasník MMA Tadeáš Růžička (26). On a dvaja ďalší jeho spoločníci mali obťažovať dievča, potom zbili muža, ktorý sa dievčaťa zastal. Za ublíženie na zdraví a výtržníctvo mu hrozia tri roky väzenia. Okrem toho sa do neho pustili aj ľudia na sociálnych sieťach.