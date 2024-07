Kontroverzný zápasník Růžička o bitke s civilistom na kúpalisku...Dostal vyhadzov z MMA: Pocit krivdy

Český zápasník Tadeáš "Mawar" Růžička (Zdroj: Instagram/tadyonee/redface.cz)

Tadeáš "Mawar" Růžička mal našliapnuté k úspešnej kariére známeho českého zápasníka. Z hľadiska víťazných profesionálnych zápasov už prekonal prvú desiatku, pričom už onedlho mohol pridať ďalšiu výhru. Všetko sa ale rozpadlo po incidente, ktorý sa odohral len nedávno na jednom z kúpalísk v Prahe.

Zápasník tam mal jedného z návštevníkov poslať k zemi, pričom následne z miesta činu utiekol spoločne s dvomi kumpánmi. Obeť napokon skončila v nemocnici s viacerými zlomeninami v tvárovej časti. Tadeáš "Mawar" bol odhalený vďaka priemyselným kamerám, ktoré sú rozmiestnené po celom areáli. Predvolali ho aj s komplicmi na políciu. Horšie je, že zápasník už bol v podmienke za napadnutie iného muža ešte vo februári tohto roku. Tú na kúpalisku porušil a hrozí mu väzenie.

Otočili sa ku mne chrbtom

"Asi by som sa mal trošku vyjadriť k tomu, čo sa okolo mňa deje. Za posledné roky som sa nesprával najlepšie. Čo chcem povedať je, že som sa držal športu, prezentoval som svoj klub Spejbl Gym. Bol som tam jednotka, robil sme pre nich úplne všetko a oni sa takto otočili ku mne chrbtom," vyjadril sa český zápasník na Instagrame.

Tadeáš "Mawar" Růžička (Zdroj: Instagram/tadyonee)

Následne sa ironicky vyjadril, že aj o by mohol povedať veľa vecí, akí sú to dobrí chlapci, aký je Spejbl gym super. "Ale toto? To je akoby mi bodli nôž do chrbta," doplnil s tým, že jeho gym veľmi dobre vedel, že už nejakú dobu je na správnej ceste. "Len trénujem, nerobím kraviny a toto bol proste prešľap, ktorý sa nemal nikdy stať…"

Silnejší pes mr**

Růžička v ďalšom videu povedal, že za svoje činy berie za plnú zodpovednosť. "Budem tomu samozrejme čeliť ako chlap. V mojom bloku sme sa bili od 11-tich rokov a nikdy to nič neznamenalo, len to, že silnejší pes mr**." Ku koncu sa ešte chcel brániť tým, keď povedal, že čím slávnejší človek je, tým je to ťažšie.

Tadeáš "Mawar" Růžička (Zdroj: Instagram/tadyonee)

"Moja kariéra bola vždy nastavená na 100 percent a potom to je v osobnom živote ťažké, niektoré veci ustáť. Mrzí ma to a rozhodne si nemyslím, že by o tom mali vedieť celá Česká a Slovenská republika a robiť zo mňa de**la. Máme na svojom konte toľko blbostí, že by ste mali všetci držať hubu," dodal na záver.

RedFace zrušila zápas

Po tom, ako sa incident na kúpalisku objavil aj na maxmma, vyvodila najprv následky voči zápasníkovi organizácia RedFace, ktorá zrušila jeho najbližší zápas:"Bojovníci sú od samotného začiatku učení nejakej disciplíne a nejakému rešpektu. Ich ruky sú zbrane, ktoré by si nemali dovoliť používať inde ako v klietke. Tadeáš Růžička má za sebou už jeden problém, a keď sa dopustil druhého, nemohli sme mu už len z ľudského hľadiska dovoliť u nás pokračovať....Veríme tomu, že naše rozhodnutie nielen pochopí, ale aj odsúhlasí. Koniec koncov vieme, že robíme správnu vec. Rovnako by sa zachovala prevažná väčšina z vás, keby bola na našom mieste."

Veľká rana od domovského gymu

Ticho nezostal ani Spejbl Gym: "Normálne si na sociálnych sieťach robím len srandu, ale toto je naozaj dosť vážne. Po konzultácii s Mikym (tréner Vančura) a celým interným oddelením Spejbl Gymu sme sa rozhodli Tadeáša Ružičku suspendovať," povedal tréner Ondřej "Spejbl" Hutník.