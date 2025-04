Spojené štáty znížia svoj počet vojenského personálu v Sýrii na menej ako polovicu

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

„Dnes minister obrany (Pete Hegseth) nariadil konsolidáciu amerických síl v Sýrii,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell, pričom dodal, že v rámci tohto procesu sa prítomnosť USA v Sýrii v najbližších mesiacoch zníži na menej ako 1000 amerických vojakov. Parnell doplnil, že v súlade so záväzkom prezidenta USA Donalda Trumpa presadzovať mier prostredníctvom sily regionálne velenie armády USA bude aj naďalej pripravené pokračovať v útokoch proti zvyškom formácií džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii.

Washington má v Sýrii vojakov už roky v rámci medzinárodného úsilia bojovať proti IS, ktorý vzišiel z chaosu občianskej vojny v tejto krajine, pričom tam pred viac ako desiatimi rokmi - v roku 2014 - obsadil časti územia a zmocnil sa aj niekoľkých oblastí v susednom Iraku. K rozmachu IS prispela občianska vojna v Sýrii. Radikáli z IS na dobytých územiach násilím presadzovali svoj prísny výklad islamského práva šaría.

V Iraku bol IS územne porazený v roku 2017, v Sýrii v marci 2019. Džihádisti však stále majú na vidieku v oboch krajinách svojich ľudí. Americké sily už dlhšie uskutočňujú pravidelné údery a nálety, aby pomohli zabrániť oživeniu IS, doplnila AFP.