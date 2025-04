Zdrogovaný Bielorus šokoval Poľsko. VIDEO Nahý behal po diaľnici a vozil sa na autách

Nadrogovaný Bielorus spôsobil na diaľnici chaos. (Zdroj: X)

Nehoda, pád, kamión a chaos

K incidentu došlo priamo na poľskej diaľnici, keď vodič z Bieloruska nabúral svojím autom do iného vozidla. Namiesto zastavenia pokračoval v divokej jazde, kým nenarazil do cisterny. No čo nasledovalo potom, vyráža dych aj skúseným policajtom: muž vyšplhal na strechu svojho stále sa pohybujúceho červeného kombi a následne z nej spadol za zvodidlá.

A tým to zďaleka neskončilo.

Bělorus běhal po varšavské dálnici, jezdil na střeše auta, držel se kamionu s „přívěsem“ a způsobil sérii nehod.



Na vině jsou drogy.



Pětatřicetiletý pachatel byl hospitalizován. pic.twitter.com/4uyStoOIPY — Lazz Lazz (@Lazikkkk) April 15, 2025

Nahý beh na diaľnici

V akomsi šialenom opojení muž preskočil na náves kamióna, kde sa chvíľu viezol ako akčný hrdina z béčkového filmu. Keď ho to prestalo baviť, vyzliekol sa donaha a začal behať pomedzi autá ako duch na úteku z psychiatrie. Rozbil okienko jedného z prechádzajúcich áut a ďalšiemu vyskočil na kapotu.

Priznanie: Bral som drogy

Polícia ho napokon spacifikovala. Podľa bieloruského opozičného kanálu Nexta sa muž k užívaniu drog bez okolkov priznal. Jeho adrenalínové vyčíňanie sa skončilo hospitalizáciou.

Poliaci na takýto typ dopravnej „nehody“ určite nezabudnú.