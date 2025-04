Macron hovoril s Netanjahuom, na riešení konfliktu v Gaze sa naďalej nezhodujú

(Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

Macron po telefonáte na platforme X napísal, že „utrpenie, ktorým prechádza civilné obyvateľstvo Pásma Gazy, sa musí skončiť“. Zároveň vyzval na „otvorenie všetkých priechodov pre humanitárnu pomoc“ na palestínske územie. Dodal, že „demilitarizácia (militantného hnutia) Hamas“ je pre Paríž takisto prioritou a zopakoval nádej na dvojštátne riešenie konfliktu.

Je viens de m’entretenir avec le Premier ministre Benjamin @Netanyahu.



Je lui ai redit le soutien de la France à la sécurité d’Israël et de son peuple. La libération de tous les otages a toujours été une priorité absolue, tout comme la démilitarisation du Hamas.



J’ai exprimé… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2025

Úrad izraelského premiéra po rozhovore uviedol, že Netanjahu znovu vyjadril „rozhodný nesúhlas so zriadením palestínskeho štátu, pričom uviedol, že by to bola obrovská odmena pre terorizmus“. „Premiér francúzskemu prezidentovi povedal, že palestínsky štát, ktorý vznikne len niekoľko minút od izraelských miest, bude baštou iránskeho teroru a že veľká väčšina izraelskej verejnosti je rozhodne proti tomu,“ informoval spravodajský portál The Times of Israel.

Konflikt v Pásme Gazy sa začal 7. októbra 2023 po útoku hnutia Hamas

Netanjahu reagoval na minulotýždňové vyjadrenia Macrona, že Francúzsko by mohlo počas júnovej konferencie OSN v New Yorku uznať palestínsky štát. Spolu so svojim synom už tieto vyjadrenia odsúdili a francúzskeho lídra ostro kritizovali.

Konflikt v Pásme Gazy sa začal 7. októbra 2023 po útoku hnutia Hamas na južný Izrael a trval do 19. januára 2025, keď sa podarilo dohodnúť prímerie. Po šesťtýždňovom prímerí Izrael obnovil útoky 18. marca a do regiónu pre asi dva milióny Palestínčanov nebola dodaná žiadna humanitárna pomoc od 2. marca. Izrael vyhlásil, že zákaz zruší, až keď Hamas vydá zvyšných unesených rukojemníkov.