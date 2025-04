Londýn uprednostní Macrona pred Trumpom: Británia sa usiluje o užšie vzťahy s Európou

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

LONDÝN - Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona prijmú v Británii na štátnej návšteve ešte pred očakávanou septembrovou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedli to v nedeľu britské noviny Sunday Times, ktoré to spojili so snahou Londýna o užšie vzťahy s Európou. Informujú o tom agentúry PA Media a DPA.