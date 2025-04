Výrobcovia čokolády vo Švajčiarsku majú veľké obavy z Trumpových ciel

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

ŽENEVA - Veľká noc je na Západe tradične spojená s čokoládovými vajíčkami či zajačikmi. No tento rok panuje medzi švajčiarskymi výrobcami čokolády „horkosladká“ nálada. Dôvodom sú vysoké ceny kakaa a hrozba ciel na dovoz do USA. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Mnohí vo Švajčiarsku, od vlády cez výrobcov čokolády až po hodinárov a iné firmy, pociťujú „šok“ z tvrdšieho amerického postoja k obchodu, no mnohí tiež zaujali vyčkávacie stanovisko. Americký prezident Donald Trump v stredu (9. 4.) na 90 dní odložil zavedenie tzv. recipročných ciel pre väčšinu obchodných partnerov s výnimkou Číny. Švajčiarsko by pritom podľa výpočtov administratívy USA malo platiť clá vo výške 31 %.

Julie Jammesová, marketingová manažérka spoločnosti Canonica, ženevskej čokoládovne s tromi predajňami v San Franciscu, uviedla, že vedenie zatiaľ nerozhodlo o tom, aké opatrenia by mohlo podniknúť. Firma vyčkáva na vyjasnenie situácie, ale priznala, že hrozba ciel jednoznačne predstavuje šok.

Švajčiarsko varuje pred dôsledkami ciel

Aj vláda v Berne zatiaľ zastáva opatrný prístup. Varovala však pred vplyvom ciel na kľúčové odvetvia ekonomiky, ako sú výroba hodiniek, farmaceutických produktov či kávových kapsúl, syrov a čokolády. „Zvýšenie obchodného napätia nie je v záujme Švajčiarska. Protiopatrenia proti clám v USA by znamenali ďalšie náklady pre švajčiarsku ekonomiku, najmä zdražením dovozu z USA,“ uviedla minulý týždeň vláda s tým, že v súčasnosti zatiaľ neplánuje zaviesť žiadne protiopatrenia. Švajčiarsky vývoz do Spojených štátov podobne ako vývoz z iných krajín zatiaľ podlieha clám vo výške 10 %. No po uplynutí 90 dní, ktoré majú podľa USA obchodní partneri využiť na rokovania, sa clá môžu zvýšiť až na 31 %.

USA sú druhým najväčším obchodným partnerom Švajčiarska po Európskej únii (EÚ). Americko-švajčiarsky obchod s tovarom a službami sa za uplynulé dve desaťročia štvornásobne zvýšil, uviedla vláda v Berne. Švajčiarsko pritom vlani zrušilo všetky priemyselné clá, čo znamená, že 99 % všetkého tovaru zo Spojených štátov možno do Švajčiarska doviezť bez cla. Jammesová zo spoločnosti Canonica vyjadrila nádej, že „verná klientela“ v USA zostane verná, ale pripúšťa, že veľa nakupujúcich môžu vyššie ceny odradiť.

Švajčiarsky čokoládový priemysel kritizuje aj rast cien kakaa

Švajčiarska asociácia čokoládového priemyslu Chocosuisse vyjadrila sklamanie z Trumpových ciel, aj keď stále môže počítať s domácim trhom. Švajčiari patria totiž medzi popredných svetových spotrebiteľov čokolády, ročne jej skonzumujú viac ako 10 kilogramov na osobu. „Je úplne nepochopiteľné, že Švajčiarsko je cieľom týchto ciel,“ uviedla asociácia Chocosuisse a dodala, že situáciu berie vážne, keďže americké clá predstavujú veľkú záťaž a tvrdo zasiahnu švajčiarske firmy.

Philippe Pascoet, čokolatiér zo Ženevy, však lamentuje aj nad prudkým nárastom cien kakaa za uplynulých šesť mesiacov. Uviedol tiež, že trh v USA bol pre menších producentov vždy zložitý. „Vždy bolo komplikované posielať čokoládu do Spojených štátov len z hygienických dôvodov,“ povedal. „Chcú mať pod kontrolou, čo sa dováža do ich krajiny. Takže aj ľudia, ktorí si u nás objednávali čokoládu online, ju často našli zablokovanú na colnici,“ dodal.