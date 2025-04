Srbské úrady vyhostili chorvátsku lekárku pre údajné bezpečnostné riziko: Zakázali jej vstup na rok

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic)

Táto mladá lekárka, ktorá pracuje v poisťovacej agentúre, kde posudzuje nároky na odškodnenie pri úrazoch, uviedla, že nevie, prečo bola označená za bezpečnostné riziko. Má však podozrenie, že dôvodom by mohla byť jej podpora študentským protestom a ich požiadavkám.

Stojanovičová Ivkovičová žije v Srbsku už 12 rokov - vyštudovala tam medicínu, má tam prácu a rodinu, v ktorej vychováva jedno dieťa. Jej vyhostenie povedie k rozdeleniu tejto rodiny. Na odchod zo Srbska jej tamojšie úrady dali týždeň času.

Mladá žena informovala, že 8. apríla bola inšpektorom z cudzineckého oddelenia polície predvolaná na policajnú stanicu, kde jej odovzdali rozhodnutie o zrušení jej dočasného pobytu a zákaze vstupu do Srbska do 8. apríla 2026.

Odísť bude musieť aj s dieťaťom

V rozhovore pre N1 Chorvátka spresnila, že zo Srbska zrejme bude musieť odísť aj so svojím dieťaťom, ktoré tak príde o kontakt so svojím otcom, ako aj o možnosť chodiť do materskej školy. Dodala, že so žiadosťou o pomoc už medzičasom kontaktovala chorvátske veľvyslanectvo v Belehrade.

Rozhodnutie vydané srbským ministerstvom vnútra 8. apríla a zverejnené spravodajským portálom N1 umožňuje 15-dňovú lehotu na odvolanie. Uvádza sa však v ňom, že odvolaním sa „neodkladá vykonanie“ nariadenia úradu. V dôsledku rozhodnutia o vyhostení sa Stojanovičovej Ivkovičovej ruší aj povolenie na prechodný pobyt s platnosťou do 10. februára 2027, s čím je spojené aj zrušenie jej pracovného povolenia.

Podporuje študentské protesty v Novom Sade

Táto mladá žena v rozhovore pre N1 uviedla, že podporuje srbských študentov, ich požiadavky a protesty, ktoré trvajú už viac ako štyri mesiace a súvisia so 16 obeťami na životoch po zrútení nadstavby nad vchodom do budovy železničnej stanice v Novom Sade. Dodala, že protesty podporuje nielen osobnou účasťou, ale aj na svojich sociálnych sieťach.

Dodala, že ako lekárka nedávno v statuse na platforme Instagram kritizovala návštevu srbského prezidenta Aleksandara Vučiča na jednotke intenzívnej starostlivosti, počas ktorej sa bez rukavíc dotýkal ťažko popálených pacientov. Títo ľudia boli do nemocnice v Belehrade prijatí po požiari v nočnom klube v meste Kočani v Severnom Macedónsku.