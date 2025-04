Španielsko chce pomoc na úrovni EÚ pre odvetvia zasiahnuté clami zo strany USA

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Emilio Morenatti)

Slovensko na rokovaniach Rady ministrov zastupuje podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Ministri majú na programe diskusie o zozname produktov, ktoré majú byť zahrnuté do odvetných opatrení EÚ v reakcii na clá ohlásené USA na dovoz ocele, hliníka a automobilov. Európska komisia (EK) sa ako odvetný krok rozhodla od 1. apríla zaviesť clá na rôzne produkty dovážané z USA v celkovej hodnote až 26 miliárd eur, následne oznámila, že v snahe rokovať so Spojenými štátmi a vyhnúť sa obchodnej vojne, odkladá zavedenie daní do polovice mesiaca.

Národný plán je potrebné znásobiť

„Musí existovať reakcia na úrovni EÚ na podporu spoločností a odvetví potenciálne ovplyvnených rozhodnutiami Trumpovej administratívy,“ povedal Cuerpo v rozhovore pre Politico pred rokovaniami ministrov. Podľa jeho slov v Španielsku by bol novými americkými clami najviac zasiahnutý agropotravinársky sektor vrátane výrobcov olivového oleja a vína.

Španielsko, štvrtá najväčšia ekonomika eurozóny, minulý týždeň oznámilo intervenčný plán vo výške 14,1 miliardy eur na ochranu svojej ekonomiky pred vplyvom nových amerických ciel. Cuerpo však spresnil, že takýto národný plán je potrebné znásobiť a rozšíriť na úroveň celej EÚ, s čím prišiel ako s hlavnou požiadavkou Madridu na rokovania do Luxemburgu.

Euroblok musí využiť všetky nástroje

„Rozmer EÚ je kľúčový pre mnohé aspekty. Ak EÚ uvalí clá na americké produkty, príjmy pôjdu najmä do rozpočtu Únie. Takže by vznikol manévrovací priestor na poskytnutie potrebnej pomoci na podporu spoločností a priemyselných odvetví, a to nielen na minimalizáciu dosahu, ale aj na rozšírenie prítomnosti na iných trhoch,“ vysvetlil Cuerpo.

Podľa jeho slov euroblok musí využiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii vrátane nástroja proti nátlaku, ktorý je jedným z najsilnejších komerčných nástrojov EÚ, ktorý umožňuje aj obmedzovanie práv duševného vlastníctva. „Prioritou pri rokovaniach s USA by mala byť ochrana alebo minimalizácia dosahu na naše priemyselné odvetvia, na naše produkty ako celok, prostredníctvom každého opatrenia, ktoré prijmeme. To znamená, že musíme preskúmať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Nič nesmieme vylúčiť,“ odkázal Cuerpo.