Ženu zaskočil odkaz od susedy: Mám plné zuby vášho hlasného sexu! Ľudia sú hotoví z jej požiadavky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Život v bytovom dome si vyžaduje ohľaduplnosť, no niekedy sa aj pri najväčšej snahe nájdu situácie, ktoré vyvolajú napätie. Presvedčila sa o tom aj mladá žena, ktorá síce znížila hlasitosť hudby, no jej večerné radovánky sa stali problémom pre jednu zo susediek. Tá sa rozhodla riešiť situáciu písomne a zanechala jej odkaz, v ktorom jasne stanovil hranice. „Ahoj! Som tvoja suseda. Nechcela som to riešiť takto, ale už ma to naozaj začína obťažovať,“ začína sa správa, ktorú žena našla na chodbe v bytovke. Suseda sa v odkaze nevyjadrovala k samotnej hlučnosti, ale k jej nevhodnému načasovaniu: „Nemám problém s tým, že máte hlasný sex, ale mám problém s tým, kedy sa to deje. Neskoro v noci to nie je vhodné, najmä počas pracovných dní, keď sa ľudia snažia učiť a spať.“

Aby bolo jasné, že nejde o moralizovanie, suseda upresnila: „Ospravedlňujem sa, ak sme s priateľom boli niekedy hluční, ale nikdy to nie je počas pracovných dní, pretože máme vzťah na diaľku. A opäť – naozaj mi nevadí, ako hlasní ste, pokiaľ to nie je o 22:00, 23:00, 00:00 a podobne.“ Záver správy bol zmierlivý, no jasný: „Bráni mi to v spánku a v učení pred spaním. Takže, prosím, buďte cez týždeň tichší. Cez víkend môžete kričať, koľko chcete – keď sa ľudia nesnažia sústrediť na dôležité veci.“ Na záver suseda ponúkla možnosť diskusie: „Ešte raz sa ospravedlňujem, ak som vás niekedy rušila. Ak sa so mnou chcete porozprávať, viete, kde bývam. Ďakujem, vaša suseda.“

Príbeh sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach a vyvolal vlnu reakcií. Mnohí sa na situácii pobavili, iní vyjadrili pochopenie pre sťažovateľku. „Môj sused nado mnou robí CrossFit tréningy o polnoci,“ napísal jeden používateľ. „Som si takmer istý, že je to medik na praxi, takže to neriešim a jednoducho sa s tým zmierim, ale nie je to ideálne.“ Ďalší komentujúci pridal ironickú poznámku: „Mať sex o desiatej večer počas pracovného týždňa?! Absolútne škandalózne!“ Nechýbali ani tí, ktorí sa sťažovateľky zastali. „Toto je celkom oprávnená sťažnosť. Suseda by sa mal snažiť byť v noci tichší. Veď je to to isté, ako keby niekto púšťal hlasnú hudbu,“ uviedol jeden z diskutujúcich. Iní nesúhlasili s tvrdením, že víkendy sú vhodnejším časom na hluk: „Ako človek, ktorý sa cez víkendy doma venuje školským povinnostiam, čože? Nikdy som nepočul, že by bol víkend časom, keď nikto nič dôležité nerobí.“