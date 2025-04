Vysnívaná dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Zrušené lety, zmätočne SMS-ky a spanie na RECEPCII!

Českí turisti zažili cestovateľskú traumu, na ktorú len tak nezabudnú. (Zdroj: gettyimages.com)

PRAHA/KÁHIRA - Mala to byť vysnívaná dovolenka v afrických končinách, no za pár dní sa zmenila na nočnú moru a dúfanie v skorý odlet, ktorý neprichádzal a neprichádzal. Presne takto prežívali svoje dni v Egypte niektorí cestujúci, ktorí sa rozhodli stráviť tieto dni v obľúbenej dovolenkovej destinácií na severe Afriky.

Názory na otrasné zážitky poskytli niektorí turisti pre český portál Blesk.cz. Konkrétne išlo o cestu, ktorú sprostredkovala spoločnosť Blue Style. Viacerí jej zákazníci po tejto skúsenosti odchádzali so znechutením. Skyline Express Airlines bola letecká spoločnosť, pomocou ktorej sa mali cestujúci dostať späť do Európy. Všetko sa však zadrhlo a komunikácia so spoločnosťou Skyline Express Airlines začala viaznuť.

(Zdroj: gettyimages.com)

Nedobrovoľne predĺžený pobyt v Egypte

To spôsobilo, že viacerí z cestujúcich sa museli v Egypte pohybovať dlhšie, ako pôvodne plánovali. To pochopiteľne spôsobilo komplikácie aj pri náhlom vybavovaní núdzového ubytovania, ktoré sa, samozrejme, čoskoro minulo. Nastúpila zúfalosť a niektorí dokonca ostali spať aj na recepcii v hoteloch.

Všetko sa začalo na konci marca v pondelok, kedy mal let z Marsa Alam výrazné oneskorenie. Potom nastúpili aj spoje, ktoré boli neskôr zrušené, iné sa presúvali a cestujúci boli často odkázaní len na kusé informácie. Cestovku Blue Style to už prestalo baviť a ukončila spoluprácu so Skyline Express Airlines a presmerovali lety na konkurenčnú firmu Smartwings.

(Zdroj: gettyimages.com)

(Ne)komunikácia s cestujúcimi

Svoj nepríjemný zážitok pre Blesk popísal aj cestujúci Tomáš z Chodova v Karlovarskom kraji. Ten mal tiež oneskorený návrat. "No, prebiehalo to tak, že sa nám neustále menili časy príletov a leteckých spoločností. Posledný variant bol, že letíme o 23:55 včera (v utorok pozn. red.), aj keď sme vedeli, že to nie je možné," vyjadril sa Tomáš, ktorý pracuje ako zlatník a podľa predpokladov mu to skomplikovalo aj situáciu v práci.

"Delegát nám poslal SMS, že letíme dnes popoludní, dnes večer dokonca, a potom prišiel s tým, nech si to nevšímame, pretože už sa medzitým dvakrát vymenilo lietadlo," pridal ďalšiu sťažnosť.

Odrazu sa nemali kde zložiť

"Komunikácia s Blue Style bola katastrofálna. Dávali nám zmätočné informácie. Raz to bolo, že letíme popoludní, potom na druhý deň," posťažovala sa ďalšia cestujúca Lucia. Museli si navyše vybaviť nocľah. "Izby sme si museli zabezpečiť sami od hotela. Hotel povedal, že jednoducho nemajú zmluvu a že nám izby nedajú. Takže niekto si ich musel zaplatiť sám s tým, že nech si vezmú účtenky a že im to potom preplatia. Niektorí zostali spať na recepcii," opisovala Lucia tieto náhle problémy.

(Zdroj: gettyimages.com)

Pesimisticky naladený bol aj Peter, ktorý cestoval späť do Prahy. "Pôvodne to malo odletieť včera (v utorok pozn. Red.) O tretej popoludní, a vo chvíli, keď som mal o dvanástej odchádzať, tak ten autobus neprišiel. Tak som volal delegátovi, ten mi hneď povedal, že let sa nebude konať, pretože lietadlo nepriletelo ani z Prahy. Ďalší let mal nastať niekedy o dvanástej alebo po polnoci. Po niekoľkých zmenách mi delegát nakoniec zavolal, že letieť sa bude až druhý deň o tretej," opísal Peter komunikačný chaos.