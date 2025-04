Obrovská rodinná tragédia: Ročný chlapček zomrel po kúpaní! Zabila ho smrtiaca améba

Malého Michaela zabila améba. (Zdroj: Instagram)

LITTLE ROCK - Neviditeľné nebezpečenstvo v bazéne sa stalo osudným pre 16-mesačného Michaela. Deväť dní po kúpaní v detskom bazéne zomrel na infekciu spôsobenú smrtiacim parazitom – pretože chlór v bazéne neúčinkoval tak, ako mal.

Smrtiaci parazit v detskom bazéne

Podľa minulotýždňovej záverečnej správy amerických zdravotníckych úradov sa Michael nakazil počas hry v malom vodnom parku v štáte Arkansas. V bazéne sa nachádzala nebezpečná améba Naegleria fowleri – mikroskopický parazit, ktorý cez nos preniká do mozgu a spôsobuje fatálny zápal.

Rýchly priebeh choroby

Osudný deň nastal 26. augusta 2023 v country klube v meste Little Rock. Michaelovi rodičia, dobre situovaná rodina, nechali svojho syna hrať sa v bazéne s malou šmykľavkou a vodnými tryskami. Mama Julia Pollock často zdieľala fotky svojho synčeka vo vode – more a bazény miloval. No tentoraz sa radovánky zmenili na nočnú moru.

Len dva dni po kúpaní dostal Michael vysokú horúčku a začali ho trápiť vážne žalúdočné problémy. Keď ho prijali do nemocnice, už sa sotva hýbal. Lekári čoskoro odhalili príčinu – smrteľného parazita, ktorý ho napadol cez nosné dutiny. Úrady minuý týždeň vydali k prípadu novú správu.

Zlyhanie dezinfekcie a zanedbané kontroly

Voda v bazéne, ktorá mala byť bezpečná, bola v skutočnosti kontaminovaná. Vyšetrenie ukázalo, že mala príliš vysoké pH, čo oslabilo účinnosť chlóru. Navyše, zariadenie na dávkovanie chlóru bolo mimo prevádzky celé štyri týždne!

„Zistili sme viacero závažných pochybení v súvislosti s bazénom,“ uvádza sa v správe ministerstva zdravotníctva, ktorú zverejnil britský denník Daily Mail. „Najpravdepodobnejším miestom nákazy bol interaktívny detský vodný park, kde na deti striekala voda s nedostatočnou dezinfekciou.“

Tragický prípad odhalil nebezpečné nedostatky v kontrole bazénov a dezinfekčných systémov. Smrť malého Michaela je varovaním pre všetkých rodičov – aj krištáľovo čistá voda môže skrývať smrteľnú hrozbu.