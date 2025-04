WHO pre odchod USA čelí deficitu vo výške viac ako dve miliardy dolárov

(Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) do roku 2027 očakáva dodatočný deficit 1,9 miliardy dolárov v dôsledku rozhodnutia Spojených štátov o vystúpení z organizácie, uvádza sa v stredajšej správe organizácie Health Policy Watch. Deficit WHO očakáva aj napriek výraznému zníženiu rozpočtu na roky 2026-2027, píše správa agentúry AFP.