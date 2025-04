Ak krajiny prídu s fenomenálnou ponukou, môžeme o clách rokovať, povedal Trump

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Ak niektoré krajiny prídu s "fenomenálnou" ponukou, môžu Spojené štáty vyjednávať o úprave oznámených dovozných ciel. Novinárom to dnes povedal americký prezident Donald Trump. Prepad finančných trhov kvôli stredajšiemu oznámeniu ciel sa očakával, uviedol tiež podľa agentúry Reuters. Clá, ktoré široko kritizujú zahraniční politici a ktorých prínos spochybňujú ekonómovia, označil za potrebný krok na ozdravenie chorej americkej ekonomiky.

Trump v stredu oznámil plošné clá prakticky na všetok dovoz do USA. Základná sadzba je desať percent a platiť začne od soboty 5. apríla. Na niektoré krajiny sa však budú vzťahovať clá vyššie, ktoré americká vláda označuje za recipročné a ktoré podľa Trumpa reagujú na nespravodlivé clá vyberané týmito krajinami pri dovoze tovaru z USA. Tieto clá začnú platiť od 9. apríla a napríklad pri tovare dovážanom z Európskej únie bude poplatok predstavovať 20 percent, oznámil Biely dom.

Clá sa stretli s takmer jednohlasnou kritikou

Clá sa stretli s takmer jednohlasnou kritikou zahraničných krajín. Európska únia chce s Washingtonom rokovať, zároveň je však pripravená na protiopatrenia. Podobne reagovala Británia. Japonsko varovalo pred negatívnymi dopadmi na svetovú ekonomiku, podobne sa vyjadrila tiež Čína. Peking uviedol, že rozhodnutie americkej vlády nerešpektuje pravidlá medzinárodného obchodu.

Trump dnes novinárom na palube prezidentského lietadla Air Force One povedal, že ak nejaká krajina predloží "fenomenálnu" ponuku, je ochotný vyjednávať. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič bude v piatok o clách hovoriť so svojimi náprotivkami z USA. So snahou odvrátiť dovozné poplatky bol Šefčovič v minulých týždňoch za Atlantikom dvakrát, neuspel však.

Washington je ochotný rokovať

Nemenovaní americkí činitelia dnes podľa reportéra agentúry Bloomberg oznámili svojim britským náprotivkom, že je Washington ochotný rokovať o britskom návrhu na zníženie desaťpercentných ciel, ktoré sa majú týkať dovozu z Británie. Akciové trhy v USA sa dnes v reakcii na oznámenie ciel prepadli, podľa agentúry AP najviac od pandémie z roku 2020. Trump vyhlásil, že sa prepad dal očakávať a že jeho kroky povedú k vyliečeniu chorého amerického hospodárstva. Viacerí ekonómovia tvrdia, že clá budú mať na americkú ekonomiku negatívny vplyv a môžu viesť až k recesii.