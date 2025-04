Generálny inšpektor Pentagónu bude vyšetrovať Hegsetha: Ide o zasielanie správ o Jemene

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

So službou Signal sa spája nedávny incident vysokopostavených predstaviteľov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Časopis The Atlantic zverejnil článok, v ktorom informoval, že jeho šéfredaktora Jeffryho Goldberga pridali do četovacej skupiny v službe Signal. Vysokopostavení americkí predstavitelia v skupine diskutovali o amerických útokoch proti jemenským povstalcom húsíom.

Zásady a postupy používania komerčnej aplikácie

Podľa memoranda generálneho inšpektora Stevena Stebbinsa sa v rámci vyšetrovania bude posudzovať, do akej mieri Hegseth a ďalší zamestnanci amerického ministerstva obrany dodržiavali „zásady a postupy používania komerčnej aplikácie na zasielanie správ na oficiálne účely“. Preskúmajú aj „súlad s požiadavkami na utajovanie a uchovávanie záznamov“.

AFP s odvolaním na memorandum informuje, že vyšetrovanie je reakciou na žiadosť dvoch vrcholových členov senátneho výboru pre ozbrojené sily, republikána a demokrata. V spomínanej skupine Hegseth oznámil čas útokov na jemenských povstalcov niekoľko hodín pred ich uskutočnením. Informoval tiež o lietadlách a raketách použitých pri týchto úderoch. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz posielal informácie o následkoch vojenskej akcie.

Prípad je uzavretý?

Biely dom a členovia četovacej skupiny vrátane Hegsetha sa podľa AFP usilovali incident bagatelizovať. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tento týždeň novinárom oznámila, že „prípad je uzavretý“. Federálny sudca minulý týždeň nariadil Trumpovej administratíve, aby uchovala konverzácie vysokopostavených amerických predstaviteľov v tejto četovacej skupine. Časopis The Atlantic informoval, že Waltz, ktorý skupinu vytvoril a následne uviedol, že do nej omylom pridal šéfredaktora časopisu, v čete nastavil automatické mazanie správ po týždni a neskôr to zmenil na štyri týždne, píše portál Politico.