Väčšina Poliakov nemá záujem o dobrovoľné vojenské cvičenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Ján Krošlák)

VARŠAVA - Viac ako polovica Poliakov nemá záujem zúčastniť sa na dobrovoľných vojenských cvičeniach, ktorých organizovanie ohlásil začiatkom marca poľský premiér Donald Tusk. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre rozhlasovú stanicu RMF FM. Účasť na výcviku by zvážila približne tretina opýtaných, informuje RMF FM.

Podľa výsledkov prieskumu by 35 percent respondentov bolo ochotných absolvovať dobrovoľný vojenský výcvik, z toho 14 percent určite a 21 percent skôr áno. Naopak, 54 percent opýtaných uviedlo, že o výcvik záujem nemajú. Premiér Tusk zároveň pripomenul, že do roku 2027 chce Poľsko dosiahnuť kapacitu pre výcvik 100-tisíc dobrovoľníkov ročne, pričom možnosť zúčastniť sa na výcviku by mala byť dostupná pre každého najneskôr v roku 2026.

Z hľadiska pohlavia je záujem výraznejší u mužov, keďže 18 percent z nich by sa na výcviku určite zúčastnilo a ďalších 23 percent to zvažuje. Medzi ženami prejavilo jednoznačný záujem len 10 percent. Najviac záujemcov je vo vekovej skupine 50 až 59 rokov, kde účasť zvažuje spolu 38 percent opýtaných.

Prieskum tiež ukázal, že ochota absolvovať vojenské školenie súvisí s politickými preferenciami. Medzi voličmi opozičného Práva a Spravodlivosti by sa určite zapojilo 15 percent, medzi podporovateľmi vládnej Občianskej koalície 21 percent. Najvyššia ochota je medzi voličmi Tretej cesty, kde spolu až polovica respondentov vyjadrila záujem zúčastniť sa. Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke tisíc osôb v dňoch 17. až 21. marca formou telefonických a online rozhovorov.