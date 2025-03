Poľská vláda pripravuje obmedzenie prídavkov na deti pre cudzincov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

VARŠAVA - Poľská vláda pripravuje návrh zákona, ktorý by mal obmedziť vyplácanie príspevku na dieťa nazvaného 800 Plus cudzincom, a dotkne sa najmä Ukrajincov. Ministerstvo vnútra pod vedením Tomasza Siemoniaka dokončuje návrh, ktorý by mal byť predložený na medzirezortné pripomienkovanie už v apríli, teda ešte pred prezidentskými voľbami. Informuje o tom portál Fakt.