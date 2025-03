Bývalý šéf NATO varuje pred Trumpovými krokmi: Nedáva to zmysel! Putin sa môže usmievať popod fúzy

Americký prezident Donald Trump a ruský vládca Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke/Pavel Bednyakov/Pool)

NEW YORK – Spojené štáty už zrejme unavuje súčasné fungovanie a stav Severoatlantickej aliancie (NATO). Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa to dala jasne najavo. Najprv začala požadovať od všetkých členov zvýšenie výdavkov do obrany. Nespravili tak všetci. Ďalšie slová amerického prezidenta boli už oveľa radikálnejšie. Pokiaľ by sa naplnili, Európa bude oveľa viac zraniteľnejšia. Expert dokonca pritvrdil a Trumpove vízie považuje za nezmyselné.