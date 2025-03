Dopravu v Belgicku ochromil generálny štrajk proti plánovaným reformám vlády

(Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

BRUSEL - Jednodňový generálny štrajk proti úsporným opatreniam novej vlády ochromil v pondelok v Belgicku leteckú, železničnú i ostatnú hromadnú dopravu a tiež viaceré služby. Informujeme podľa správ agentúr Reuters, DPA a denníka The Times.

Zrušené boli všetky odlety na dvoch hlavných bruselských letiskách, píše The Times. Obmedzená bola aj železničná doprava vrátane viacerých diaľkových spojov. Náhradná vlaková doprava bola pre výluku zriadená medzi Belgickom a nemeckým mestom Aachen, informoval belgický štátny železničný dopravca SNCB. Do štrajku sa zapojili aj verejné inštitúcie či supermarkety v krajine, píše DPA. Demonštranti taktiež zablokovali vstup do viacerých obchodov v bruselskej nákupnej zóne vrátane prevádzok ako Foot Locker, Kiko Milano, Zara, Primark či Pull & Bear, informuje agentúra Reuters.

Išlo o tretí veľký štrajk na protest proti zamýšľaným vládnym reformám dôchodkov i trhu práce. Prvý štrajk sa konal v januári a ďalší vo februári, pričom aj vtedy ochromili dopravu v krajine. Plánovaná reforma má odmeňovať ľudí, ktorí zostanú pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku a zároveň majú odpracovaných najmenej 35 rokov. Naopak, ľuďom, ktorí pôjdu do predčasného dôchodku bez 35 odpracovaných rokov, by v súlade s ňou hrozila pokuta. Reuters približuje, že avizovaný penzijný systém je v porovnaní s doterajším, ktorý jednorazovou paušálnou sumou zohľadňoval odpracované roky, menej priaznivý voči osobám s nižšími príjmami.

Vláda okrem toho plánuje zrušiť automatické prispôsobovanie miezd inflácii. Nová belgická vláda vedená lídrom Novej flámskej aliancie (N-VA) Bartom De Weverom zložila sľub 3. februára po takmer osemmesačných rokovaniach. Prevažne stredopravá päťčlenná koalícia zahŕňa pravicu, centristov, ale aj socialistickú stranu Vooruit.