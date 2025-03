Študentka Lily sa stala slávnou: Policajná fotka z nej urobila senzáciu! Veď ste zatkli Miss America

Lily Stewart sa stala slávnou. (Zdroj: Morgan County Sheriff's Office)

ATLANTA - Táto noc sa jej vryje do pamäti navždy! Dvadsaťročná Lily Stewart z amerického štátu Georgia sa pôvodne chystala len na narodeninovú oslavu, no namiesto toho skončila v putách. Dôvod? Rýchla jazda. No to, čo nasledovalo, ju premenilo na internetovú hviezdu – jej fotografia z policajného zatknutia sa stala virálnym hitom.