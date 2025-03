ZÚFALÝ KROK herečky (37) z Harryho Pottera: DLHY ju doviedli na STRÁNKU PRE DOSPELÝCH!

(Zdroj: Warner Bros. Pictures)

Herečka o svojom pláne otvorene prehovorila vo svojom podcaste Before We Break Again, ktorý má cez Entertainment Weekly. Chce si založiť profil na platenej stránke, ktorá sa často spája so sexuálnym obsahom. Ona však tvrdí, že nebude pridávať takýto typ fotiek a videí. „Zakladám si účet na OnlyFans, ale nebude to sexuálne,“ uviedla Jessie.

„OnlyFans neobsahuje len sexuálny obsah, aj keď je s tým najčastejšie spájaný, aj keď je s tým najčastejšie spájaný. Je to fetiš. Fetiš nemusí znamenať niečo sexuálne,“ pokračovala herečka s tým, že sa bude zameriavať na konkrétnu slabosť svojich klientov - bude zverejňovať "najlepšie zvuky vlasov" a "zmyselné zážitky" a ešte raz zdôraznila, že jej obsah nebude mať sexuálny podtón.

Herečka, ktorá v Harrym Potterovi stvárnila Lavender Brown, sa takto plánuje dostať z dlhov a prebrať opäť kontrolu nad svojim životom. „Dám tomu rok. Skúsim to jeden rok. Môj cieľ? Zabezpečiť dom, zakryť tapety s arzénom a olovom, postaviť novú strechu atď. Môj cieľ? Dostať sa z dlhov. Môj cieľ? Získať späť kontrolu nad svojim životom. Dokázať tým, ktorí ma v minulosti podceňovali, že nie som až taká sladká? Venovať čas niečomu, do čoho som predtým nikdy neinvestovala - sebaláske,“ dodala.