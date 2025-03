Matka s dcérou šokovali internet: Obe sú tehotné! A potom prišiel zvrat, ktorý ľudí doslova znechutil

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jade, modelka z platformy OnlyFans, sa vo videu na YouTube podelila o šokujúci príbeh svojej rodiny. Počas rozhovoru sedela na pohovke so svojím partnerom Nickom Yardym a svojou matkou Dani, pričom obidve ženy mali na sebe podobné šaty zdôrazňujúce ich tehotenské brušká. „Je úžasné, že môžeme zdieľať našu lásku a inšpirovať ostatných k netradičným vzťahom. Nikdy sme neboli šťastnejší,“ vyhlásila Jade. Najväčším šokom pre divákov bolo, keď odhalila, že ona aj jej mama čakajú deti s tým istým mužom. „Obe čakáme Nickove deti. Moja mama bude mať Nicka Jr. a ja budem mať Nicole,“ vysvetlila s úsmevom. Dodala, že mať dieťa po boku svojej matky je najkrajší a najvzrušujúcejší zážitok.

Matka Dani priznala, že takéto tehotenstvo nečakala a považuje ho za zázrak. „V mojom veku som si nemyslela, že môžem znova otehotnieť, ale stalo sa. Je to naše zázračné dieťa,“ povedala nadšene. Bizarné na celej situácii je, že Jadeine dieťa bude zároveň jej vlastnou vnučkou, zatiaľ čo Daniho syn bude Jadein mladší brat. Video okamžite vyvolalo vlnu nedôvery a špekulácií. Mnohí diváci neveria, že príbeh je pravdivý. „Toto musí byť paródia,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Toto je pre mňa príliš bizarné.“ Niektorí sú presvedčení, že ide len o zinscenovaný príbeh na získanie pozornosti: „V žiadnom prípade, vymysleli si to len na zhromaždenie videní!“

Trojica si však z pochybností nič nerobí. „Nestáva sa často, že by matka a dcéra boli tehotné s rovnakým mužom – ale my by sme to nemenili,“ vyhlásila Jade. Nick Yardy na kritiku reagoval stručne: „Nie je to pre každého! Hovorí sa: Rob to, čo ťa robí šťastným – a to my robíme.“