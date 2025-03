Macronove tvrdé slová na adresu Ruska: O TOMTO vy nerozhodujete! Vyjasnil svoj postoj Kremľu

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA)

Podľa informácií denníka The Telegraph viaceré európske aj mimoeurópske krajiny prejavili záujem o účasť na mierovej misii na Ukrajine. Macron naznačil, že by mohlo ísť o kontingenty „niekoľkých tisíc vojakov z každej krajiny“, ktoré by boli rozmiestnené na strategických miestach. Medzi krajinami, ktoré signalizovali ochotu zapojiť sa, sú aj Austrália a Kanada. Podrobnosti o tom, ako by takáto misia fungovala, však zatiaľ zostávajú nejasné.

"Koalícia ochotných"

Britský premiér Keir Starmer už vytvoril skupinu 26 štátov, ktoré sú pripravené poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc. Podľa The Telegraph sa vo štvrtok v Londýne stretnú západní vojenskí predstavitelia, aby prediskutovali detaily plánovanej mierovej misie.

Britský minister obrany John Healey zdôraznil, že Francúzsko a Spojené kráľovstvo chcú byť hnacou silou týchto mierových iniciatív. „Spoločne s ďalšími krajinami v Európe a za jej hranicami chceme vytvoriť koalíciu ochotných,“ vyhlásil. Zároveň dodal, že západné krajiny musia posilniť vojenskú podporu Ukrajiny a zvýšiť svoje obranné výdavky.

Selenskyj varuje pred ruským postupom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým upozornil na nebezpečenstvo ruského postupu na severovýchode krajiny. Podľa The Telegraph sa ruské jednotky zhromažďujú pri hraniciach so Sumskou oblasťou.

„Narastajúca prítomnosť ruských síl jasne ukazuje, že Moskva ignoruje diplomaciu,“ varoval Zelenskyj. Tento vývoj by mohol ohroziť snahy Washingtonu o 30-dňové prímerie, ktoré Kyjev akceptoval, no Kremeľ ho doposiaľ odmieta.

Spojené štáty navrhli mesačné zastavenie bojov, no Rusko si stále kladie podmienky. Prezident Vladimir Putin podľa The Telegraph zopakoval, že ruské jednotky budú pokračovať v bojoch, kým tieto podmienky nebudú splnené.