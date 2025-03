Odvolací súd zrušil blokovanie Trumpových dekrétov: Senát schválil rozpočet a odvrátil shutdown

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký Senát v piatok schválil dočasný rozpočet do konca septembra tohto roka. Odvrátil tak tzv. shutdown, ktorý by spôsobil pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov. Informuje o tom agentúra AFP.

Demokrati v piatok upustili od plánov na zablokovanie zákona, ktorý má zároveň podporu prezidenta Donalda Trumpa, čím umožnili jeho schválenie. Demokrati boli pritom pod obrovským tlakom z vlastných radov, aby odmietli dokument, ktorý podľa nich obsahuje škodlivé škrty vo výdavkoch, píše AFP.

Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer však pred hlasovaním nečakane oznámil, že zákon vypracovaný republikánmi podporí. Desať demokratov v obave z toho, že by niesli vinu za spôsobenie shutdownu, napokon hlasovalo za, ozrejmila AFP. Na schválenie rozpočtu bolo potrebných 60 hlasov, a teda aj podpora najmenej siedmich demokratov. Zákon vďaka tomu postúpil do záverečného hlasovania, ktoré si už ale vyžaduje len podporu republikánov.

Snemovňa reprezentantov zákon schválila tesnou väčšinou

Pred schvaľovaním hornej komory Kongresu zákon v utorok prijala Snemovňa reprezentantov, pričom ho s tesnou väčšinou podporilo 217 kongresmanov, proti bolo 213. Dokument napríklad stanovuje zvýšenie obranných výdavkov o približne šesť miliárd dolárov (5,50 mld. eur) a zníženie financovania vládnych programov, ktoré nie sú zamerané na obranu, o približne 13 miliárd dolárov (11,91 mld. eur).

Pokiaľ by nedošlo k schváleniu zákona do piatkovej polnoci, znamenalo by to pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov. Od roku 1977 financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavili viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.

Odvolací súd zrušil blokovanie Trumpových dekrétov

Odvolací súd v piatok zrušil blokovanie dekrétov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorých cieľom je ukončiť vládnu podporu programov rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI). Informuje o tom agentúra AP.

Rozhodnutie súdu umožňuje, aby sa spomínané výnosy presadzovali, zatiaľ čo prebieha súdny proces ich posudzovania. Traja sudcovia odvolacieho súdu týmto krokom zrušili celoštátny príkaz amerického federálneho sudcu Adama Abelsona. Podľa dvoch z nich by mohlo presadzovanie týchto nariadení nakoniec vyvolať obavy zo zásahov do prvého dodatku Ústavy USA, no sudcovia zároveň ozrejmili, že Abelsonovo rozsiahle blokovanie "zašlo príliš ďaleko", píše AP. Federálny sudca vydal príkaz blokovať dekréty na základe ich potenciálneho zásahu do ústavy. Dekréty totiž jednoznačne nešpecifikujú definíciu skratky DEI.

Trump zakázal federálnu podporu programov DEI

Trump v prvý deň nástupu do úradu podpísal nariadenie, ktorým prikázal federálnym agentúram, aby ukončili všetky granty a zmluvy "súvisiace s rovnosťou". Ďalším príkazom vyžadoval od zmluvných strán, ktoré uzavreli dohody s vládou, potvrdenie, že nepodporujú DEI. Mesto Baltimore a ďalšie skupiny preto zažalovali Trumpovu administratívu. Tvrdili, že nariadenia sú protiústavným prekročením prezidentských právomocí.

Ministerstvo spravodlivosti na svoju obranu uviedlo, že prezident sa zameral len na programy DEI, ktoré porušujú federálne zákony o občianskych právach. Vládni advokáti podľa AP vyhlásili, že administratíva by mala mať možnosť zosúladiť federálne výdavky s prezidentovými prioritami.