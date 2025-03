Chvíľa, na ktorú sa čakalo: Trump komunikoval s Putinom, americký prezident vidí rastúce ŠANCE na koniec vojny!

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Maxim Shemetov/Photo by Pool via AP)

"Včera sme mali veľmi dobré a produktívne diskusie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Existuje veľmi dobrá šanca, že táto hrozná, krvavá vojna môže konečne skončiť," napísal republikánsky prezident.

Putin vo štvrtok neskoro večer rokoval s americkým osobitným splnomocnencom Stevom Witkoffom o americkom návrhu na 30-dňové prímerie na Ukrajine a vypočul si informácie o názoroch amerických činiteľov na Ukrajinu. Putin cez Witkoffa vyslal Trumpovi signály týkajúce sa možného prímeria vo vojne na Ukrajine, povedal dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého existujú dôvody na mierny optimizmus.

(Zdroj: Truth Social/Donald J. Trump)

Signály o možnom prímerí

Putin vo štvrtok povedal, že Rusko s návrhmi na zastavenie bojov na Ukrajine súhlasí, ale "vychádza z predpokladu, že prímerie by malo viesť k trvalému mieru a odstrániť základné príčiny krízy". Trump neskôr označil Putinove vyjadrenia za sľubné, ale neúplné. Trump vo svojom dnešnom príspevku tiež uviedol, že tisíce ukrajinských vojakov sú momentálne obkľúčení ruskou armádou a nachádzajú sa vo veľmi zlej a zraniteľnej pozícii. "Dôrazne som požiadal prezidenta Putina, aby ušetril ich životy. Bol by to strašný masaker, aký sme nevideli od druhej svetovej vojny," povedal šéf Bieleho domu.

(Zdroj: TASR/AP)

Nie je jasné, či Trump požiadal Putina priamo, alebo sprostredkovane. Peskov dnes povedal, že ruská a americká strana budú o načasovaní telefonátu medzi Putinom a Trumpom ešte len rokovať, až Witkoff šéfovi Bieleho domu odovzdá informácie o rozhovoroch v Moskve. Ministerstvo obrany v Moskve dnes uviedlo, že ruská armáda za posledný týždeň znovu získala kontrolu nad 29 obcami v Kurskej oblasti, kam vlani v lete prekvapivo prenikli ukrajinské jednotky.